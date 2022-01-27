Брифінг ДБР розпочався о 16 годині 27 січня. Про трагедію розповідають радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян та речниця Нацполіції Мар'яна Рева.

До теми Суд може дати стрілку з Дніпра довічний термін, – Геращенко

У ДБР розповіли про стрілянину в Дніпрі

Мар'яна Рева заявила висловила співчуття рідним та колегам загиблих. Вона розповіла, що у поліцію повідомлення надійшло орієнтовно о 3:45 27 січня. Відразу у області та сусідніх підняли всі профільні служби та ввели спеціальну поліцейську операцію для пошуку злочинця.

Ми встановили особу зловмисника – це 20-річний військовослужбовець Нацгвардії, родом з Одеської області,

– пригадала Рева.

Військового затримали орієнтовно о 9:30 у місті Підгородне, що на Дніпропетровщині. У покинутій будівлі виявили речі стрільця та десяток порожніх магазинів від автомату.

Рябчуку повідомили про підозру

Тетяна Сапьян розповіла, що у Андрія Рябчука вилучили речі. Слідічі ДБР відкрили справу за декількома статтями, зокрема про:

про умисне вбивство;

викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і бойових припасів;

дезертирство.

Слідчі вже повідомили Андрію Рябчуку про підозру за цими статтями.

Новина доповнюється…

Брифінг ДБР щодо стрілянини у Дніпрі: дивіться відео

До речі, заступник очільника МВС Антон Геращенко заявив, що вважає справедливим покаранням стрільцеві – довічне ув'язнення. Проте пояснив, що спочатку експертиза має з'ясувати його психічний стан.

Стрілянина у "Південмаші" в Дніпрі

Вночі 27 січня 21-річний строковик Артем Рябчук відкрив вогонь по нацгвардійцях на заводі "Південмаш".

Внаслідок трагедії загинуло 5 осіб – 4 військових та одна жінка-цивільна. Ще 5 перебувають в лікарні з травмами. Стан трьох з них – важкий.

Вже вранці 27 січня Рябчука затримала поліція. У нього в руках була зброя.

У МВС заявили, що створять комісію, яка розслідуватиме справу. Також досліджуватимуть психічний стан нацгвардійця на момент видачі допуску до зброї.

Стрілок із Дніпра Артем Рябчук: що відомо – дивіться відео