Вечером российская армия снова запустила по Украине "Шахеды". Призываем не игнорировать тревогу и в случае объявления угрозы немедленно направляться в укрытие.

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Взрыв в Сумах

В 23:01 журналисты Суспильного сообщили, что в Сумах был слышен звук взрыва.

Отметим, что тревога в Сумской области продолжается уже более 3 часов – с 20:07. За час до взрывов Воздушные силы писали о движении части ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины.

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Заметим, что Сумщина становится целью россиян ежедневно. За прошедшие сутки, около полуночи, в Сумах также раздавались взрывы. Кроме тревоги из-за "Шахеды", там сохранялась угроза ударов авиационными средствами поражения. А уже утром город атаковали КАБами.

Поліція Сумської області розповіла, що тільки за минулу добу Росія завдала по Сумській області 212 ударів. Під атакою були 30 населених пунктів регіону.