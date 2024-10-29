В общем тревога распространялась на северо-восточные области. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, немедленно направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

22:01, 29 октября В Киеве и ряде областей объявили отбой воздушной тревоги.

22:01, 29 октября Отбой угрозы применения баллистического вооружения,

– сообщили в Воздушных силах.

21:46, 29 октября В Сумах был слышен звук взрыва, пишет Суспильне.

21:44, 29 октября Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

21:38, 29 октября Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!

– написал начальник КГВА Сергей Попко.

21:37, 29 октября Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!

– написали Воздушные силы.