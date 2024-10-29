В общем тревога распространялась на северо-восточные области. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, немедленно направляться в укрытие гражданской защиты.
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Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
В Киеве и ряде областей объявили отбой воздушной тревоги.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения,
– сообщили в Воздушных силах.
В Сумах был слышен звук взрыва, пишет Суспильне.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!
– написал начальник КГВА Сергей Попко.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!
– написали Воздушные силы.
В Сумах был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспильного. В городе и области объявлена воздушная тревога.