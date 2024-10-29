Загалом тривога ширилася на північно-східні області. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.

До теми Ворог атакував Одещину ракетами Х-31П: загинув чоловік

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:01, 29 жовтня У Києві та низці областей оголосили відбій повітряної тривоги.

22:01, 29 жовтня Відбій загрози застосування балістичного озброєння,

– повідомили в Повітряних силах.

21:46, 29 жовтня У Сумах було чутно звук вибуху, пише Суспільне.

21:44, 29 жовтня Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

21:38, 29 жовтня Увага! Повітряна тривога пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!

– написав начальник КМВА Сергій Попко.

21:37, 29 жовтня Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно- східного напрямку!

– написали Повітряні сили.