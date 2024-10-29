Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Попри те, що ракети не досягли цілей, жертв уникнути не вдалось.

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Вдень росіяни атакували наш регіон двома керованими авіаційними ракетами Х-31П, які не досягли своїх цілей. Пуски ракет здійснено російським винищувачем Су-30 з акваторії Чорного моря,

– ідеться в повідомленні.

Чоловіка вбило уламком

Відомо, що загиблий чоловік на момент атаки перебував біля моря. Його вбило уламком ракети.

"На жаль, в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка, який знаходився біля моря. Висловлюю щирі співчуття родині", – повідомив Кіпер.

В ОВА закликали мешканців області під час повітряної тривоги перебувати у безпечних місцях, адже це може зберегти життя та здоров'я.

Зауважте. Тривогу в регіоні оголосили о 12:23. Вибухи прогриміли уже о 12:24-12:25 та 12:39. Перший звук було чутно у місті Чорноморськ та в одному з районів Одеси. Другий також чули жителі обласного центру.