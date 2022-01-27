Нападавшего задержали. Об этом заявили на брифинге ГБР 27 января.
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Какие статьи открыли против Рябчука:
- об умышленном убийстве;
- похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов;
- дезертирство.
Теперь прокуроры будут просить суд взять стрелка под стражу без права внесения залога.
Что еще сообщили в ГБР
Разыскиваемого нацгвардейца первым заметил прохожий мужчина. Это было тогда, когда Рябчук просил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить, где он находится.
Смотрите брифинг ГБР по трагедии в Днепре:
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