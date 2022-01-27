Нападавшего задержали. Об этом заявили на брифинге ГБР 27 января.

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Какие статьи открыли против Рябчука:

об умышленном убийстве;

похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов;

дезертирство.

Теперь прокуроры будут просить суд взять стрелка под стражу без права внесения залога.

Что еще сообщили в ГБР

Разыскиваемого нацгвардейца первым заметил прохожий мужчина. Это было тогда, когда Рябчук просил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить, где он находится.

Смотрите брифинг ГБР по трагедии в Днепре:

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