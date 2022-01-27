Наразі нападника затримали. Про це заявила речниця ДБР Тетяна Сапьян на брифінгу 27 січня.

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Які статті відкрили проти Рябчука:

  • про умисне вбивство;
  • викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і бойових припасів;
  • дезертирство.

Тепер прокурори проситимуть суд взяти стрілка під варту без права внесення застави.

Що ще повідомили у ДБР

  • Розшукуваного нацгвардійця першим помітив перехожий чоловік. Це було тоді, коли Рябчук просив випадкову жінку подзвонити у поліцію та повідомити, де він перебуває.
  • Слідчі перевіряють інформацію про цькування Рябчука та бійку, яка трапилася кілька місяців тому. Мовиться про інформацію від нардепки Юлії Яцик про те, що солдат попередив бійку між побратимами й розповів про неї керівництву. Однак начальники не схвалили ніяких заходів й назвали Артема "стукачем". Після того з нацгвардійця почали знущатися у колективі.

Деталі трагедії у Дніпрі

Уночі проти 27 січня 21-річний солдат строкової служби відкрив вогонь по своїх побратимах на заводі "Південмаш". Через це загинуло 4 військових та цивільна жінка. Ще 5 людей постраждали, а 2 з них перебувають у важкому стані.

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