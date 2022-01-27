Наразі нападника затримали. Про це заявила речниця ДБР Тетяна Сапьян на брифінгу 27 січня.

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Які статті відкрили проти Рябчука:

про умисне вбивство;

викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і бойових припасів;

дезертирство.

Тепер прокурори проситимуть суд взяти стрілка під варту без права внесення застави.

Що ще повідомили у ДБР

Розшукуваного нацгвардійця першим помітив перехожий чоловік. Це було тоді, коли Рябчук просив випадкову жінку подзвонити у поліцію та повідомити, де він перебуває.

Слідчі перевіряють інформацію про цькування Рябчука та бійку, яка трапилася кілька місяців тому. Мовиться про інформацію від нардепки Юлії Яцик про те, що солдат попередив бійку між побратимами й розповів про неї керівництву. Однак начальники не схвалили ніяких заходів й назвали Артема "стукачем". Після того з нацгвардійця почали знущатися у колективі.

Деталі трагедії у Дніпрі

Уночі проти 27 січня 21-річний солдат строкової служби відкрив вогонь по своїх побратимах на заводі "Південмаш". Через це загинуло 4 військових та цивільна жінка. Ще 5 людей постраждали, а 2 з них перебувають у важкому стані.

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