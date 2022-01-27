Это было обдумано, ввиду трагедии сказал Балан в эфире одного из украинских телеканалов.
Важно Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку из-за трагедии в Днепре
Ответственность с себя не снимаю. Ухожу в отставку, но буду продолжать защищать свое государство,
– подчеркнул Балан.
Что известно об отставке командующего
Балан выразил глубокие соболезнования близким и родным погибших во время стрельбы в Днепре. Он отметил, что готов отвечать за нее как командующий всей Нацгвардии, поэтому подал рапорт на увольнение.
Также он отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, привлеченные к охране "Южмаша". Все, чтобы обеспечить прозрачное расследование.
Трагедия в Днепре: главное
- Утром 27 января в Днепре на территории, охраняемой нацгвардейцами, произошла стрельба.
- Солдат срочной службы Артемий Рябков открыл огонь по другим военнослужащим при выдаче оружия. Погибли 5 человек: 4 военных и гражданская женщина.
- Кроме жертв, есть еще 5 раненых. Среди них – 22-летняя военная, потерявшая 3 литра крови. За ее жизнь сражаются медики.
- Рябчуку следователи сообщили о подозрении по трем статьям: об умышленном убийстве, похищении, присвоении, вымогательстве военнослужащим оружия и боевых припасов и дезертирстве.
- Прокуроры будут просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Что известно о днепровском стрелке Артеме Рябчуке: