Это было обдумано, ввиду трагедии сказал Балан в эфире одного из украинских телеканалов.

Важно Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку из-за трагедии в Днепре

Ответственность с себя не снимаю. Ухожу в отставку, но буду продолжать защищать свое государство,

– подчеркнул Балан.

Что известно об отставке командующего

Балан выразил глубокие соболезнования близким и родным погибших во время стрельбы в Днепре. Он отметил, что готов отвечать за нее как командующий всей Нацгвардии, поэтому подал рапорт на увольнение.

Также он отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, привлеченные к охране "Южмаша". Все, чтобы обеспечить прозрачное расследование.

Трагедия в Днепре: главное

Утром 27 января в Днепре на территории, охраняемой нацгвардейцами, произошла стрельба.

Солдат срочной службы Артемий Рябков открыл огонь по другим военнослужащим при выдаче оружия. Погибли 5 человек: 4 военных и гражданская женщина.

Кроме жертв, есть еще 5 раненых. Среди них – 22-летняя военная, потерявшая 3 литра крови. За ее жизнь сражаются медики.

Рябчуку следователи сообщили о подозрении по трем статьям: об умышленном убийстве, похищении, присвоении, вымогательстве военнослужащим оружия и боевых припасов и дезертирстве.

Прокуроры будут просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Что известно о днепровском стрелке Артеме Рябчуке: