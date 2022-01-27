Об этом сообщил директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. По его словам, состояние женщины критическое.

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По информации Сергея Рыженко, 22-летнюю пострадавшую зовут Жанна, несколько минут он успел с ней поговорить. Женщина не помнит, что произошло, она получила пулю в живот, район пупка. Еще две – в плечо и в правое колено.

"Когда хирурги открыли живот, весь кишечник разбит. Закончили операцию, состояние крайне тяжелое, можно сказать – критическое", – сказал Рыженко.

Если она выживет, то это будет еще один подвиг в больнице имени Мечникова,

– заявил директор больницы.

Рыженко о раненой военной: смотрите видео

Состояние других пострадавших

В то же время Сергей Рыженко рассказал, в каком состоянии находятся другие пострадавшие в трагедии на "Южмаше". По его словам, тяжелое ранение живота получил военный Игорь – примерно литр крови в брюшной полости, сразу после компьютерного томографа его увезли в операционную.

"Он остается тяжелым. Сейчас в реанимационном отделении ему оказывают помощь. Пришел в сознание. Все пока идет как положено", – сказал Сергей Рыженко.

Другой пострадавший – 22-летний Владислав, у него перелом левого бедра. Пуля остановилась у бедренной артерии. По словам врача, еще несколько миллиметров и, наверное, его бы не удалось спасти. Состояние Владислава тяжелое, ближе к среднему, он тоже пока находится в отделении реанимации.

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Еще один военный получил пулевое ранение в районе ягодичной мышцы, серьезных проблем нет. Врач сообщил, что потеря крови небольшая, ему оказали первичную помощь.

Пострадавшие находятся в больнице имени Мечникова: смотрите видео

Трагедия в Днепре на "Южмаше": коротко