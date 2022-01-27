Про це повідомив директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. За його словами, стан жінки критичний.
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За інформацією Сергія Риженка, 22-річну постраждалу звуть Жанна, кілька хвилин він встиг з нею поговорити. Жінка не пам'ятає, що сталося, вона отримала кулю у живіт, район пупка. Ще дві – в плече та в праве коліно.
"Коли хірурги відкрили живіт, весь кишечник розбитий. Закінчили операцію, стан вкрай важкий, можна сказати – критичний", – сказав Риженко.
Якщо вона виживе, то це буде ще один подвиг у лікарні імені Мечникова,
– заявив директор лікарні.
Риженко про поранену військову: дивіться відео
Стан інших постраждалих
Водночас Сергій Риженко розповів, у якому стані перебувають інші постраждалі у трагедії на "Південмаші". За його словами, важке поранення живота отримав військовий Ігор – приблизно літр крові у черевній порожнині, одразу після комп'ютерного томографа його відвезли в операційну.
"Він залишається важким. Наразі у реанімаційному відділенні йому надають допомогу. Прийшов у свідомість. Все поки йде як належно", – сказав Сергій Риженко.
Інший постраждалий – 22-річний Владислав, у нього перелом лівого стегна. Куля зупинилася біля стегнової артерії. За словами лікаря, ще декілька міліметрів і, напевно, його б не вдалося врятувати. Стан Владислава важкий, ближче до середнього, він теж поки перебуває у відділенні реанімації.
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Ще один військовий отримав кульове поранення в районі сідничного м'яза, серйозних проблем нема. Лікар повідомив, що втрата крові – невелика, йому надали первинну допомогу.
Постраждалі перебувають у лікарні імені Мечникова: дивіться відео
Трагедія у Дніпрі на "Південмаші": коротко
- На заводі "Південмаш" 21-річний солдат-строковик відкрив вогонь у своїх товаришів. Внаслідок стрілянини загинули 4 військові та цивільна жінка.
- Постраждали ще 5 людей постраждали, двоє – у важкому стані.
- Підозрюваним у стрілянині солдат Артем Рябчук, його затримали поліцейські. Психічний стан стрілка вивчатиме спецкомісія.