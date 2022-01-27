Це було обдумано, зважаючи на трагедію, сказав Балан в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку через трагедію у Дніпрі

Відповідальність із себе не знімаю. Йду у відставку, але буду продовжувати захищати свою державу,

– наголосив Балан.

Що відомо про відставку командувача

Балан висловив глибокі співчуття близьким та рідним загиблих пі час стрілянини у Дніпрі. Він зазначив, що готовий відповідати за неї як командувач усієї Нацгвардії, тому подав рапорт на звільнення.

Також він відсторонив від виконання обов'язків командування полку, в якому служили нацгвардійці, що були залучені в охороні "Південмашу". Все, аби забезпечити прозоре розслідування.

Трагедія у Дніпрі: головне

Зранку 27 січня у Дніпрі на території, яку охороняли нацгвардійці, сталась стрілянина.

Солдат строкової служби Артемій Рябков відкрив вогонь по інших військовослужбовцях під час видачі зброї. Загинуло 5 людей: 4 військових та цивільна жінка.

Окрім жертв, є ще 5 поранених людей. Серед них – 22-річна військова, яка втратила 3 літри крові. За її життя борються медики.

Рябчуку слідчі повідомили про підозру за трьома статтями: про умисне вбивство, викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і бойових припасів і дезертирство.

Прокурори проситимуть для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Що відомо про дніпровського стрілка Артема Рябчука: