Це було обдумано, зважаючи на трагедію, сказав Балан в ефірі одного з українських телеканалів.
Важливо Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку через трагедію у Дніпрі
Відповідальність із себе не знімаю. Йду у відставку, але буду продовжувати захищати свою державу,
– наголосив Балан.
Що відомо про відставку командувача
Балан висловив глибокі співчуття близьким та рідним загиблих пі час стрілянини у Дніпрі. Він зазначив, що готовий відповідати за неї як командувач усієї Нацгвардії, тому подав рапорт на звільнення.
Також він відсторонив від виконання обов'язків командування полку, в якому служили нацгвардійці, що були залучені в охороні "Південмашу". Все, аби забезпечити прозоре розслідування.
Трагедія у Дніпрі: головне
- Зранку 27 січня у Дніпрі на території, яку охороняли нацгвардійці, сталась стрілянина.
- Солдат строкової служби Артемій Рябков відкрив вогонь по інших військовослужбовцях під час видачі зброї. Загинуло 5 людей: 4 військових та цивільна жінка.
- Окрім жертв, є ще 5 поранених людей. Серед них – 22-річна військова, яка втратила 3 літри крові. За її життя борються медики.
- Рябчуку слідчі повідомили про підозру за трьома статтями: про умисне вбивство, викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і бойових припасів і дезертирство.
- Прокурори проситимуть для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Що відомо про дніпровського стрілка Артема Рябчука: