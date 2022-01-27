Про це розповіли на спільному брифінгу ДБР та Нацполіції щодо трагедії у Дніпрі. Рябчук, зазначили поліцейські, розповів жінці, що він – у розшуку і попросив повідомити правоохоронцям про місце його перебування.

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Нацгвардійця впізнав перехожий

В цей час поруч проходив чоловік, який впізнав нацгвардійця, якого розшукували після стрілянини на "Південмаші". Перехожий одразу зателефонував у поліцію. Перший екіпаж, що прибув на місце, зреагував саме на виклик цього чоловіка.

Вже наступним надійшло повідомлення від жінки. Вона сказала, що нацгвардієць, який перебуває у розшуку, зараз перебуває поруч з нею.

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Дивіться брифінг ДБР щодо стрілянини на "Південмаші":