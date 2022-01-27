Об этом рассказали на совместном брифинге ГБР и Нацполиции о трагедии в Днепре. Рябчук, отметили полицейские, рассказал женщине, что он в розыске и попросил сообщить правоохранителям о месте его нахождения.
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Нацгвардейца узнал прохожий
В это время рядом проходил мужчина, опознавший нацгвардейца, разыскиваемого после стрельбы на "Южмаше". Прохожий сразу позвонил по телефону в полицию. Первый прибывший на место экипаж среагировал именно на вызов этого мужчины.
Уже следующим поступило сообщение от женщины. Она сказала, что нацгвардеец, который находится в розыске, сейчас находится рядом с ней.
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Главное о стрельбе на "Южмаше":
- Ночью 27 января Артем Рябчук открыл огонь по нацгвардейцам, которые должны были быть с ним на заводе "Южмаш" в Днепре.
- Погибли 5 человек – 4 военных и работница КПП.
- Еще 5 ранены, трое из них – в тяжелом состоянии.
- 20-летний стрелок скрылся с оружием и патронами.
- Его задержали патрульные полицейские после звонка прохожего.
- Рябчук проведут психиатрическую экспертизу.
Смотрите брифинг ГБР по стрельбе на "Южмаше":