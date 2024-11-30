Як прифронтовий Харків знаходить сили працювати і підтримувати одне одного розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Смачні привітання

Кухарі-волонтери за дві доби приготували 2 десятки індичок на майже 4000 порцій. Їжа, приготовлена з любов’ю, поїхала по обласних шелтерах для тимчасово переміщених осіб, багато з яких є пенсіонерами, багатодітними сім'ями.

В ранок, коли не вщухали ракетні обстріли, волонтери не припиняли роботи.

Смачними обідами годували за ініціативи Food Train Укрзалізниці, яка опікується жителями Харківщини. Загалом за час роботи волонтерів було приготовано близько мільйона твісті тисяч порцій.

Ми вже майже 3 роки у війні, і вибухи, не вибухи, але ми повинні готувати, бо маємо змогу допомогти людям,

– розповів шеф-кухар Food Train Укрзалізниці Олексій Шпіонов.

Відчуття подяки

За словами благодійників, українці не надто звикли до святкування Дня подяки, про який чули лише з книжок та фільмів, а відтак волонтери провели ще й невеликий історичний екскурс про важливість святкування.

Ми маємо бути вдячні американському народу, бо вони протягом 11 років підтримують Україну не лише зброєю, а й гуманітарною допомогою. Наш фонд співпрацює з різними американськими фондами і ми бачимо, наскільки в простих людей є серце і бажання допомогти українцям,

– зауважив керівник Благодійного фонду "Європейське серце України" Максим Корнієнко.