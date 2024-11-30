Как прифронтовой Харьков находит силы работать и поддерживать друг друга рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Вкусные поздравления

Повара-волонтеры за двое суток приготовили 2 десятка индеек на почти 4000 порций. Еда, приготовленная с любовью, поехала по областным шелтерам для временно перемещенных лиц, многие из которых являются пенсионерами, многодетными семьями.

В утро, когда не утихали ракетные обстрелы, волонтеры не прекращали работы.

Вкусными обедами кормили по инициативе Food Train Укрзализныци, которая помогает жителям Харьковщины. Всего за время работы волонтеров было приготовлено около миллиона триста тысяч порций.

Мы уже почти 3 года в войне, и взрывы, не взрывы, но мы должны готовить, потому что можем помочь людям,

– рассказал шеф-повар Food Train Укрзализныци Алексей Шпионов.

Ощущение благодарности

По словам благотворителей, украинцы не слишком привыкли к празднованию Дня благодарения, о котором слышали только из книг и фильмов, а затем волонтеры провели еще и небольшой исторический экскурс о важности празднования.

Мы должны быть благодарны американскому народу, потому что они в течение 11 лет поддерживают Украину не только оружием, но и гуманитарной помощью. Наш фонд сотрудничает с различными американскими фондами и мы видим, насколько у простых людей есть сердце и желание помочь украинцам,

– отметил руководитель Благотворительного фонда "Европейское сердце Украины" Максим Корниенко.