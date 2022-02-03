Как рассказал 24 каналу спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко, трагедия произошла 2 февраля утром. Подросток закрепил простыню на внутренней решетке окна и повесился на ней.
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Смерть в СИЗО
Работник следственного изолятора сразу забил тревогу. На место приехали дежурный фельдшер и бригада скорой.
К сожалению, реанимационные мероприятия не помогли. Медики лишь констатировали смерть заключенного.
Он оставил записку, где попросил прощения у родственников и чтобы они никого не обвиняли,
– рассказал Дмитрий Чубенко.
Известно, что в камере вместе с умершим находились еще 3 парней. Двоим из них по 17 лет, одному – 16.
Однако во время предварительного осмотра, признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая позволит установить точные причины гибели парня.
Почему подросток был в СИЗО
По словам Дмитрия Чубенко, заключенный был родом из Лозовой на Харьковщине. В июле 2020 года местный суд признал его виновным в краже, но от наказания освободил с испытательным сроком 2 года.
В этот период парень снова попался на грабеже и мошенничестве. Пока продолжалось досудебное расследование, его содержали в СИЗО с 29 апреля 2021 года.
Сейчас в Харьковском следственном изоляторе продолжаются проверки. В полиции открыли уголовное производство по факту смерти заключенного. Должностным лицам государственного учреждения инкриминируют халатное отношение к своим обязанностям.
Проверка изолятора
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова поручила подчиненным проверить СИЗО в Харькове. Соответствующее решение она озвучила, как только стало известно о трагедии.
На место выехали работники регионального представительства в восточных областях Сергей Кузьменко и Андрей Бохвало. Чиновники должны проверить условия содержания людей в СИЗО и соблюдение их прав.