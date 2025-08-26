В результате двойного удара израильских военных по больнице "Насера" в Хан-Юнисе, Сектор Газа, 25 августа погибли по меньшей мере 20 человек, среди них пятеро журналистов и четверо медицинских работников. Еще несколько десятков человек получили ранения.

Свидетели рассказывают, что это был так называемый "двойной удар". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал CNN.

К теме "Окраины города уже под контролем": Армия обороны Израиля начала наступление на Газу

Что известно об ударе по больнице в Газе?

По данным Министерства здравоохранения Газы, израильская армия нанесла два удара с интервалом в несколько минут:

первый снаряд попал в четвертый этаж больницы, где работали репортеры;

на место сразу прибыли медики, спасатели и коллеги-журналисты;

второй удар пришелся на лестницу, когда там находились раненые, врачи, бригады скорой и журналисты. Именно там погибло большинство людей.

Что известно об убитых журналистах?

Среди погибших – 5 корреспондентов, которые работали для известных международных СМИ. Оператор агентства Reuters Хоссам аль-Масри погиб прямо во время прямой трансляции, когда первый снаряд попал в здание больницы. Фотокорреспондент Al Jazeera Мохаммед Салама также находился на месте событий и стал одной из первых жертв.

Независимая журналистка Мариам Абу Дака, которая много лет сотрудничала с Associated Press и другими редакциями, погибла вместе с коллегами во время второй атаки.

Фрилансер Моаз Абу Таха, известный своими репортажами о жизни гражданских в Газе, также не выжил. еще один репортер, Ахмед Абу Азиз, работал с несколькими международными изданиями и освещал события для зарубежной аудитории.

Что сказали в Израиле по поводу трагедии?

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху признал, что во время атаки погибли журналисты и медики. Он назвал инцидент "несчастным случаем" и "трагической ошибкой".

Израиль ценит работу журналистов, медицинского персонала и всех гражданских лиц. Военное руководство проводит тщательное расследование,

– добавил Нетаньяху.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что целью была камера на крыше больницы, которую, по их словам, использовал ХАМАС для слежки за войсками. Однако вместо дрона военные выпустили два танковых снаряда – один по камере, второй по лестнице со спасателями и журналистами.

Израиль настаивает, что не атакует гражданских намеренно, и обвиняет ХАМАС в использовании больниц и других объектов гражданской инфраструктуры для военных целей.

Как отреагировало мировое сообщество?

Международные организации журналистов и информационные агентства AP и Reuters в совместном обращении к израильским властям заявили о "шоке и возмущении" из-за гибели коллег. Они требуют независимого и прозрачного расследования.

Общественные организации назвали этот инцидент "водораздельным моментом" для безопасности журналистов в зонах конфликта.

Какова ситуация в Секторе Газа?