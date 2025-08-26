Внаслідок подвійного удару ізраїльських військових по лікарні "Насера" в Хан-Юнісі, Сектор Гази, 25 серпня загинули щонайменше 20 людей, серед них п'ятеро журналістів та четверо медичних працівників. Ще кілька десятків осіб отримали поранення.

Свідки розповідають, що це був так званий "подвійний удар". Про це інформує 24 Канал із посиланням на матеріал CNN.

До теми "Околиці міста вже під контролем": Армія оборони Ізраїлю почала наступ на Газу

Що відомо про удар по лікарні в Газі?

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, ізраїльська армія завдала два удари з інтервалом у кілька хвилин:

перший снаряд влучив у четвертий поверх лікарні, де працювали репортери;

на місце одразу прибули медики, рятувальники та колеги-журналісти;

другий удар припав на сходи, коли там перебували поранені, лікарі, бригади швидкої та журналісти. Саме там загинула більшість людей.

Що відомо про вбитих журналістів?

Серед загиблих – 5 кореспондентів, які працювали для відомих міжнародних ЗМІ. Оператор агентства Reuters Хоссам аль-Масрі загинув просто під час прямої трансляції, коли перший снаряд влучив у будівлю лікарні. Фотокореспондент Al Jazeera Мохаммед Салама також перебував на місці подій і став однією з перших жертв.

Незалежна журналістка Маріам Абу Дака, яка багато років співпрацювала з Associated Press та іншими редакціями, загинула разом із колегами під час другої атаки.

Фрилансер Моаз Абу Таха, відомий своїми репортажами про життя цивільних у Газі, також не вижив.Ще один репортер, Ахмед Абу Азіз, працював із кількома міжнародними виданнями й висвітлював події для закордонної аудиторії.

Що сказали в Ізраїлі стосовно трагедії?

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу визнав, що під час атаки загинули журналісти та медики. Він назвав інцидент "нещасним випадком" і "трагічною помилкою".

Ізраїль цінує роботу журналістів, медичного персоналу та всіх цивільних осіб. Військове керівництво проводить ретельне розслідування,

– додав Нетаньягу.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що ціллю була камера на даху лікарні, яку, за їхніми словами, використовував ХАМАС для стеження за військами. Проте замість дрона військові випустили два танкові снаряди – один по камері, другий по сходах з рятувальниками та журналістами.

Ізраїль наполягає, що не атакує цивільних навмисно, і звинувачує ХАМАС у використанні лікарень та інших об'єктів цивільної інфраструктури для військових цілей.

Як відреагувала світова спільнота?

Міжнародні організації журналістів та інформаційні агентства AP і Reuters у спільному зверненні до ізраїльської влади заявили про "шок і обурення" через загибель колег. Вони вимагають незалежного та прозорого розслідування.

Громадські організації назвали цей інцидент "водороздільним моментом" для безпеки журналістів у зонах конфлікту.

Яка ситуація в Секторі Гази?