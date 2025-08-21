Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Jerusalem Post.

До теми Обговорювали 10 годин: Ізраїль ухвалив план військового захоплення Гази, військові проти

Що відомо про наступ Ізраїлю в Газі?

Спікер Армії оборони Ізраїлю у середу, 20 серпня, підтвердив початок наступу на Газу.

Наші сили вже контролюють околиці міста,

– заявив бригадний генерал Ефраїм Дефрін.

Крім того, бригадний генерал підтвердив, що вже цього тижня планують надіслати близько 60 000 повісток, а ще 20 000 – пізніше цього місяця.

Дефрін також розповів, що ЦАХАЛ уже працює над тим, аби забезпечити достатньо місця для цивільних Гази для безпечної евакуації, а ще надання їм медичної допомоги й не тільки.

Під час брифінгу бригадний генерал повідомив, що до операції залучили 99-ту та 162-гу дивізії ЦАХАЛ. Вони працюють на околицях Гази, зокрема, в районі Аль-Зейтун в Джабалія.

Ці дії вже принесли успіхи; останніми днями наші війська виявили підземний тунель, у якому була зброя всередині міста Гази,

– заявив речник.

Дефрін додав, що найближчим часом до тих підрозділів приєднаються додаткові сили.

Що цьому передувало?