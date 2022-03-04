Война с Россией: как защититься от техногенных аварий, вызванных агрессором

Действия российских оккупационных войск, атакующих Украину, среди прочего создают угрозу для экологической безопасности страны.

Действия российских захватчиков уже привели или потенциально могут привести к техногенным катастрофам в разных регионах Украины.

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Угроза АЭС

24 февраля спикер Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ) Евгения Кузнецова сообщила, что вражеские войска захватили Чернобыльскую АЭС, а персонал станции взяли в заложники. В тот же день временный глава ЧАЭС Валерий Сейда рассказал, что на период военного положения на АЭС вводится режим вынужденного простоя, когда на работу выходит только оперативный персонал по отдельному графику. Его задача – жизнеобеспечение площадки ЧАЭС и достигнутого уровня ядерной и радиационной безопасности.

Президент Владимир Зеленский расценил захват ЧАЭС как "объявление войны по всей Европе".

25 февраля Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения и росте радиационного фона в связи с захватом станции российскими оккупантами.

Эти события разворачивались на фоне испытаний работы украинской энергосистемы в изолированном режиме от российской и белорусской энергосистем.

Автономная работа украинской энергосистемы 24 – 26 февраля прошла успешно и доказала нашу способность работать в изолированном режиме. И все это в условиях ракетных обстрелов, ожесточенных боев и попыток врага атаковать объекты критической инфраструктуры,

– подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинским потребителям даже в условиях военной агрессии.

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По его словам, энергосистема Украины не вернется на параллельную работу с объединенной энергосетью России и Белоруссии.

Кроме того, в Госинспекции ядерного регулирования Украины с начала полномасштабного нападения боятся, что один из 15 активных ядерных реакторов в Украине может оказаться на линии огня.

В своем отчете Greenpeace East Asia также предупредили, что действующие реакторы особенно уязвимы при отключении электроэнергии во время войны. Если электроснабжение станции выходит из строя из-за сильной бомбардировки, это может вывести из строя и охлаждение реактора, а также охлаждение хранилищ отработанного топлива, которое хранится за относительно легкими стенами. В худшем случае это может привести к аварии, подобной японской Фукусиме, и "массовым выбросам радиации".

Вооруженный конфликт в Запорожском регионе "повышает спектр высоких рисков", говорится в документе, подготовленном экспертами Greenpeace East Asia.

Международное гуманитарное право считает атомные электростанции "установками, которые содержат опасные силы", и никогда не должны быть атакованы.В начале полномасштабной войны против Украины глава оператора государственной атомной электростанции "Энергоатом" Петр Котин уже выразил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоенность тем, что российские колонны военной техники и артиллерии "передвигаются в непосредственной близости" от атомных объектов. Он призвал МАГАТЭ вмешаться и поддержать 30-километровую неконфликтную зону вокруг атомных электростанций.

Президент Украины Владимир Зеленский ночью 4 марта выступил с экстренным обращением из-за обстрела российскими военными объектов Запорожской атомной электростанции.

Ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки. Это впервые в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору. Российские пропагандисты угрожали засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза, теперь реальность. И мы не знаем, чем закончится пожар на станции, когда будет взрыв или когда он не произойдет – никто это не просчитает до конца,

– сказал он.

Позже Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнила, что горел учебно-тренировочный корпус. К тушению привлекли 44 пожарных и 11 единиц техники. Утром мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что бои на Запорожской атомной электростанции пока прекратились. На станции работает только один энергоблок из шести.

Угрозы для Киева и окрестностей

Ближе к 4 утра 27 февраля киевлян предупредили о возможном загрязнении воздуха из-за пожара на нефтебазе в Василькове.

"Внимание — если вы находитесь дома, плотно закройте все окна! В связи с пожаром на нефтебазе в городе Васильков дым и вредные вещества могут разноситься ветром!" — отметили в КГГА.

Во время боя за васильковский аэропорт российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в деревне Крячки Васильковской общины.

Бой не прекращался еще несколько часов, поэтому ГСЧС области не смогла сразу приступить к тушению. Достаточно быстро там смогли перекрыть поставки газа. Ближе к рассвету спасатели приступили к битве с пламенем.

Как сообщили в сети АЗC KLO, это была нефтебаза их сети.

Сегодня ночью российская армия ракетой атаковала нефтебазу KLO в Василькове. Нефтебаза разрушена. Наши хранилища были заполнены почти полностью. Это была наша единственная нефтебаза,

– сказали там.

Однако, 26 февраля бензовозы заполнили все работающие АЗК KLO. Благодаря им автозаправочные станции продолжают работать. "Мы будем заправлять до последней капли горючего, работать до последней капли пота и бороться до последней капли крови", – добавили в KLO.

Кроме того, около часа ночи Россия провела массовую бомбардировку Киева "всеми доступными РФ видами зенитного и ракетного вооружения".

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что в результате обстрела снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала Объединения "Радон". Позже стало известно, что снаряды не спровоцировали разгерметизацию хранилища.

"Попадание было в забор. Здание и емкости – целые", – сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как обезопасить себя

Оккупанты не отказываются от своих захватнических планов и могут вызвать новые техногенные катастрофы. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в своем телеграм-канале опубликовала рекомендации относительно действий в случае аварий на химических объектах. Их нужно соблюдать в случае невозможности немедленно уехать из места, близкого к аварии.

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Краткая инструкция по гражданской защите граждан:

Закройте окна и не открывайте их без необходимости. При открытии – завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее. Избегайте продолжительного пребывания на воздухе. Пользуйтесь системой кондиционирования и очистки воздуха. Поставьте в вашем помещении емкости с водой для повышения влажности воздуха. Регулярно производите влажную уборку. Чувствуете запах дыма? Немедленно надевайте влажные маски, оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью. Увеличьте потребление жидкости до 2 – 3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (минеральные напитки, кислородно-белковые коктейли. Исключить газированные напитки). Несколько раз в день принимайте душ, промывайте нос и горло. Если у вас проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дополнительно проконсультируйтесь с врачом.

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