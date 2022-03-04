Війна з Росією: як захиститись від техногенних аварій, спричинених агресором

Дії російських окупаційних військ, які атакували Україну, серед всього іншого створюють загрозу для екологічної безпеки країни.

Дії російських загарбників вже призвели, або потенційно можуть призвести до техногенних катастроф у різних регіонах України.

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Загроза для роботи АЕС

24 лютого речниця Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євгенія Кузнєцова повідомила, що ворожі війська захопили Чорнобильську АЕС, а персонал станції взяли у заручники. Того ж дня тимчасовий очільник ЧАЕС Валерій Сейда розповів, що на період воєнного стану на АЕС вводиться режим вимушеного простою, коли на роботу виходить лише оперативний персонал за окремим графіком. Його задача – життєзабезпечення майданчика ЧАЕС та досягнутого рівня ядерної та радіаційної безпеки.

Президент Володимир Зеленський розцінив захоплення ЧАЕС як "оголошення війни всій Європі".

25 лютого Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про фактичну втрату контролю над ядерними і радіаційними об’єктами у зоні відчуження та зростання радіаційного фону у зв'язку із захопленням станції російськими окупантами.

Ці події розгортались на тлі випробування роботи української енергосистеми в ізольованому режимі від російської та білоруської енергосистем.

Автономна робота української енергосистеми протягом 24-26 лютого пройшла успішно і довела нашу спроможність працювати в ізольованому режимі. І все це в умовах ракетних обстрілів, запеклих боїв і спроб ворога атакувати об’єкти критичної інфраструктури,

– підкреслив міністр енергетики Герман Галущенко.

Українська енергосистема довела здатність підтримувати необхідну частоту 50 Гц в різних режимах роботи та надійність і безпеку енергопостачання українським споживачам навіть в умовах військової агресії.

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За його словами, енергосистема України не повернеться на паралельну роботу з об‘єднаною енергомережею Росії та Білорусі.

Крім того, у Держінспекції ядерного регулювання України від початку повномасштабного нападу бояться, що якийсь із 15 активних ядерних реакторів в Україні може опинитись на лінії вогню.

У своєму звіті Greenpeace East Asia також попередили, що діючі реактори особливо вразливі у разі відключення електроенергії під час війни. Якщо електрозабезпечення станції виходить з ладу через сильне бомбардування, це може вивести з ладу й охолодження реактора, а також і охолодження сховищ відпрацьованого палива, яке зберігається за відносно легкими стінами. У найгіршому випадку це може призвести до аварії, подібної до японської Фукусіми, і "масових викидів радіації".

Збройний конфлікт у Запорізькому регіоні "підвищує спектр високих ризиків", йдеться у документі, підготовленому експертами Greenpeace East Asia.

: Міжнародне гуманітарне право вважає атомні електростанції "установками, що містять небезпечні сили", і ніколи не мають бути атакованими.На початку повномасштабної війни проти України голова оператора державної атомної електростанції "Енергоатом" Петро Котін вже висловив Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) занепокоєння тим, що російські колони військової техніки та артилерії "пересуваються в безпосередній близькості" від атомних об'єктів. Він закликав МАГАТЕ втрутитися і підтримати 30-кілометрову неконфліктну зону навколо атомних електростанцій.

Президент України Володимир Зеленський уночі 4 березня виступив з екстреним зверненням через обстріл російськими військовими обʼєктів Запорізької атомної електростанції.

Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, тепер це реальність. І ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції, коли буде вибух, або коли його не станеться – ніхто цього не прорахує до кінця,

– сказав він.

Пізніше державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнила, що горів навчально-тренувальний корпус. До гасіння залучили 44 пожежників та 11 одиниць техніки. Вранці мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що бої на Запорізький атомній електростанції поки що припинилися. На станції працює тільки один енергоблок з шести.

Загрози для Києва та околиць

Ближче до 4 ранку 27 лютого киян попередили про можливе забруднення повітря через пожежу на нафтобазі у Василькові.

"Увага — якщо ви знаходитесь вдома, щільно закрийте всі вікна! У зв’язку із пожежею на нафтобазі у місті Васильків дим та шкідливі речовини можуть розноситися вітром!" — наголосили у КМДА.

Під час бою за васильківський аеропорт російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади.

Бій не припинявся ще кілька годин, тому ДСНС області не змогла одразу приступити до гасіння. Доволі швидко там змогли перекрити постачання газу. Ближче до світанку рятувальники розпочали битву із полум'ям.

Як повідомили у мережі АЗC KLO, це була нафтобаза їхньої мережі.

Сьогодні вночі російська армія ракетою атакувала нафтобазу KLO у Василькові. Нафтобаза зруйнована. Наші сховища були заповнені майже повністю. Це була наша єдина нафтобаза,

– сказали там.

Однак 26 лютого бензовози заповнили всі працюючі АЗК KLO. Завдяки їм автозаправні станції продовжують працювати. "Ми будемо заправляти до останньої краплі пального, працювати до останньої краплі поту та боротись до останньої краплі крові", - додали у KLO.

Крім того, близької першої години ночі Росія провела масове бомбардування Києва "всіма доступними РФ видами зенітного та ракетного озброєння".

Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила, що внаслідок обстрілу снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії Об'єднання "Радон". Пізніше стало відомо, що снаряди не призвели до розгерметизації сховища.

"Влучення було в паркан. Будівля та ємності – цілі", — повідомили у пресслужбі ДСНС.

Як убезпечити себе

Окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів та можуть спричиняти нові техногенні катастрофи. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України на своєму телеграм-каналі опублікувала рекомендації щодо дій у разі аварій на хімічних об'єктах. Їх потрібно дотримуватись у разі не можливості негайно виїхати з місця близького до аварії.

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Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:

Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її. Уникайте тривалого перебування на повітрі. Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологості повітря. Регулярно здійснюйте вологе прибирання. Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною. Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (мінеральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої. Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло. Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.

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