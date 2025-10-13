Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о приближении Европы к гипотетическому конфликту с Россией. Именно поэтому ЕС должен усилить собственную оборону и защиту Украины.

Об этом Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности заявила во время брифинга с Министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает 24 Канал.

Что сказала Каллас о возможном конфликте России с Европой?

Кая Каллас отметила, что каждый раз, когда российский дрон или самолет нарушает европейское воздушное пространство, есть риск эскалации, или умышленный, или непреднамеренный.

И мы также теперь имеем приближенность к гипотетическому конфликту,

– объяснила главный дипломат ЕС.

Высокая представительница Европейского Союза подчеркнула, что блок должен экономическую мощь Украины превратить в оборонную.

"Теперь европейская оборона будет определять главные вехи и главные способности, например, как антидроновая система. Нам надо усилить нашу оборону против России, не провоцируя, но предвидя и предотвращая", – сказала Каллас.

Теперь, по словам Каллас, ЕС вместе с Украиной должны подумать, как усилить совместную работу, и как это делать в полном согласии с действиями НАТО в этом направлении.

Кстати, военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк рассказывал в эфире 24 Канала, что одним из вероятных направлений, где возможно военное противостояние России и НАТО, – Балтийское море. Ведь там уже были провокации со стороны врага, в частности перерезания кабелей.

Как Россия пытается штурмовать европейские страны?