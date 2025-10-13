Европа имеет приближенность к гипотетическому конфликту с Россией, – Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о приближении Европы к гипотетическому конфликту с Россией. Именно поэтому ЕС должен усилить собственную оборону и защиту Украины.
Об этом Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности заявила во время брифинга с Министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает 24 Канал.
Что сказала Каллас о возможном конфликте России с Европой?
Кая Каллас отметила, что каждый раз, когда российский дрон или самолет нарушает европейское воздушное пространство, есть риск эскалации, или умышленный, или непреднамеренный.
И мы также теперь имеем приближенность к гипотетическому конфликту,
– объяснила главный дипломат ЕС.
Высокая представительница Европейского Союза подчеркнула, что блок должен экономическую мощь Украины превратить в оборонную.
"Теперь европейская оборона будет определять главные вехи и главные способности, например, как антидроновая система. Нам надо усилить нашу оборону против России, не провоцируя, но предвидя и предотвращая", – сказала Каллас.
Теперь, по словам Каллас, ЕС вместе с Украиной должны подумать, как усилить совместную работу, и как это делать в полном согласии с действиями НАТО в этом направлении.
Кстати, военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк рассказывал в эфире 24 Канала, что одним из вероятных направлений, где возможно военное противостояние России и НАТО, – Балтийское море. Ведь там уже были провокации со стороны врага, в частности перерезания кабелей.
Как Россия пытается штурмовать европейские страны?
Над аэропортом норвежской столицы Осло ночью 6 октября пилот самолета якобы заметил дроны во время посадки. Это привело к задержке нескольких рейсов.
В селе Зарембы Вархолы в Островском повете Польши 4 октября обнаружили обломки объекта, похожего на дрон. На месте работала полиция и следователи.
Интересно, что Владимир Зеленский утверждает, что нарушение воздушного пространства НАТО Россией – это испытание реакции Европы и попытки оценить готовность обороны континента. Также президент Украины сравнил действия Москвы в отношении Европы с подготовкой к оккупации Крыма в Украине.