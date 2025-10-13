Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила про наближення Європи до гіпотетичного конфлікту з Росією. Саме тому ЄС має посилити власну оборону та захист України.

Про це Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки заявила під час брифінгу з Міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає 24 Канал.

Що сказала Каллас про можливий конфлікт Росії з Європою?

Кая Каллас зазначила, що щоразу, коли російський дрон чи літак порушує європейський повітряний простір, є ризик ескалації, чи то вмисний, чи невмисний.

І ми також тепер маємо наближеність до гіпотетичного конфлікту,

– пояснила головна дипломатка ЄС.

Висока представниця Європейського Союзу підкреслила, що блок має економічну потужність України перетворити на оборонну.

"Тепер європейська оборона визначатиме головні віхи та головні спроможності, наприклад, як антидронова система. Нам треба посилити нашу оборону проти Росії, не провокуючи, але передбачаючи та запобігаючи", – сказала Каллас.

Тепер, за словами Каллас, ЄС разом з Україною мають подумати, як посилити спільну роботу, і як це робити в цілковитій згоді з діями НАТО в цьому напрямі.

До речі, військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк розповідав в етері 24 Каналу, що одним з імовірних напрямків, де можливе військове протистояння Росії та НАТО, – Балтійське море. Адже там уже були провокації з боку ворога, зокрема перерізання кабелів.

Як Росія намагається штурхати європейські країни?