Європа має наближеність до гіпотетичного конфлікту з Росією, – Каллас
- Кая Каллас заявила про наближення Європи до гіпотетичного конфлікту з Росією, підкреслюючи важливість посилення оборони ЄС та захисту України.
- Каллас наголосила на необхідності підготовки Європи до можливих загроз з боку Росії, зокрема через порушення повітряного простору, і на важливості співпраці з НАТО.
Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила про наближення Європи до гіпотетичного конфлікту з Росією. Саме тому ЄС має посилити власну оборону та захист України.
Про це Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки заявила під час брифінгу з Міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає 24 Канал.
Що сказала Каллас про можливий конфлікт Росії з Європою?
Кая Каллас зазначила, що щоразу, коли російський дрон чи літак порушує європейський повітряний простір, є ризик ескалації, чи то вмисний, чи невмисний.
І ми також тепер маємо наближеність до гіпотетичного конфлікту,
– пояснила головна дипломатка ЄС.
Висока представниця Європейського Союзу підкреслила, що блок має економічну потужність України перетворити на оборонну.
"Тепер європейська оборона визначатиме головні віхи та головні спроможності, наприклад, як антидронова система. Нам треба посилити нашу оборону проти Росії, не провокуючи, але передбачаючи та запобігаючи", – сказала Каллас.
Тепер, за словами Каллас, ЄС разом з Україною мають подумати, як посилити спільну роботу, і як це робити в цілковитій згоді з діями НАТО в цьому напрямі.
До речі, військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк розповідав в етері 24 Каналу, що одним з імовірних напрямків, де можливе військове протистояння Росії та НАТО, – Балтійське море. Адже там уже були провокації з боку ворога, зокрема перерізання кабелів.
Як Росія намагається штурхати європейські країни?
Над аеропортом норвезької столиці Осло вночі 6 жовтня пілот літака нібито помітив дрони під час посадки. Це призвело до затримки кількох рейсів.
У селі Заремби Вархоли в Островському повіті Польщі 4 жовтня виявили уламки об'єкта, схожого на дрон. На місці працювала поліція та слідчі.
Цікаво, що Володимир Зеленський стверджує, що порушення повітряного простору НАТО Росією – це випробовування реакції Європи та намагання оцінити готовність оборони континенту. Також президент України порівняв дії Москви щодо Європи з підготовкою до окупації Криму в України.