Атака на ТЭС в Донецкой области, обстрелы Днепра и Харьковщины: хронология 1364 дня войны
В Украине начались 1364 сутки полномасштабной войны. Силы обороны продолжают сдерживать вражеский натиск вдоль всей линии фронта, а россияне продолжают обстреливать населенные пункты.
О главных новостях 18 ноября, – ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.
Главные события 18 ноября
За минувшие сутки защитники ликвидировали еще 960 оккупантов, и теперь общие ориентировочные потери личного состава российской армии – 1 160 380. Кроме того, также обезврежено 13 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 294 БпЛА оперативно-тактического уровня и 43 единицы автомобильной техники и автоцистерн. Ночью неизвестные дроны атаковали Зуевскую ТЭС на временно оккупированной территории Донецкой области. На месте попадания вспыхнул пожар. Часть населенного пункта Зугрэс осталась без света. Также, вероятно, повреждена Старобешевская ТЭС. Ночью российские дроны атаковали Днепр. На железнодорожном вокзале взрывная волна выбила несколько окон, регион частично обесточен. Из-за обстрелов с задержкой отправились такие поезда: В больнице умерла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения в результате ракетной атаки на Берестин. Известно о 9 пострадавших, из которых 7 госпитализировали с взрывными травмами.
Потери врага на 18 ноября
Атака на ТЭС в Донецкой области
Враг атаковал Днепр
Россия обстреляла Берестин в Харьковской области
За минувшие сутки защитники ликвидировали еще 960 оккупантов, и теперь общие ориентировочные потери личного состава российской армии – 1 160 380.
Кроме того, также обезврежено 13 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 294 БпЛА оперативно-тактического уровня и 43 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Ночью неизвестные дроны атаковали Зуевскую ТЭС на временно оккупированной территории Донецкой области. На месте попадания вспыхнул пожар.
Часть населенного пункта Зугрэс осталась без света. Также, вероятно, повреждена Старобешевская ТЭС.
Ночью российские дроны атаковали Днепр. На железнодорожном вокзале взрывная волна выбила несколько окон, регион частично обесточен.
Из-за обстрелов с задержкой отправились такие поезда:
В больнице умерла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения в результате ракетной атаки на Берестин.
Известно о 9 пострадавших, из которых 7 госпитализировали с взрывными травмами.