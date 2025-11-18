Атака на ТЭС в Донецкой области, обстрелы Днепра и Харьковщины: хронология 1364 дня войны

В Украине начались 1364 сутки полномасштабной войны. Силы обороны продолжают сдерживать вражеский натиск вдоль всей линии фронта, а россияне продолжают обстреливать населенные пункты.

О главных новостях 18 ноября, – ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

Смотрите также В Украине появится система, что может закрыть небо от "Шахедов" и КАБов: это похоже на летающее минное поле

Главные события 18 ноября