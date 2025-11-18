О главных новостях 18 ноября, – ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.
Главные события 18 ноября
Атака на ТЭС в Донецкой области
Враг атаковал Днепр
Россия обстреляла Берестин в Харьковской области
Ночью неизвестные дроны атаковали Зуевскую ТЭС на временно оккупированной территории Донецкой области. На месте попадания вспыхнул пожар.
Часть населенного пункта Зугрэс осталась без света. Также, вероятно, повреждена Старобешевская ТЭС.
Ночью российские дроны атаковали Днепр. На железнодорожном вокзале взрывная волна выбила несколько окон, регион частично обесточен.
Из-за обстрелов с задержкой отправились такие поезда:
В больнице умерла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения в результате ракетной атаки на Берестин.
Известно о 9 пострадавших, из которых 7 госпитализировали с взрывными травмами.