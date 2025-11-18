Про головні новини 18 листопада, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.
Дивіться також В Україні з'явиться система, що може закрити небо від "Шахедів" і КАБів: це схоже на літаюче мінне поле
Головні події 18 листопада
Уночі невідомі дрони атакували Зуївську ТЕС на тимчасово окупованій території Донецької області. На місці влучання спалахнула пожежа. Частина населеного пункту Зугрес залишилася без світла. Також, ймовірно, пошкоджено Старобешівську ТЕС. Уночі російські дрони атакували Дніпро. На залізничному вокзалі вибухова хвиля вибила кілька вікон, регіон частково знеструмлено. Через обстріл із затримкою вирушили такі поїзди: У лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на Берестин. Наразі відомо про 9 постраждалих, з яких 7 госпіталізували з вибуховими травмами.
Атака на ТЕС на Донеччині
Ворог атакував Дніпро
Росія обстріляла Берестин на Харківщині
Уночі невідомі дрони атакували Зуївську ТЕС на тимчасово окупованій території Донецької області. На місці влучання спалахнула пожежа.
Частина населеного пункту Зугрес залишилася без світла. Також, ймовірно, пошкоджено Старобешівську ТЕС.
Уночі російські дрони атакували Дніпро. На залізничному вокзалі вибухова хвиля вибила кілька вікон, регіон частково знеструмлено.
Через обстріл із затримкою вирушили такі поїзди:
У лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на Берестин.
Наразі відомо про 9 постраждалих, з яких 7 госпіталізували з вибуховими травмами.