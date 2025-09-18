Президент Владимир Зеленский встретился с украинскими воинами, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции. Он поблагодарил за результаты и отметил их государственными наградами.

А также рассказал, сколько километров территории удалось освободить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Как много территорий удалось освободить украинским защитникам?

Президент рассказал, что шаг за шагом воины освобождают нашу землю. С начала операции они уже освободили 160 квадратных километров и семь населенных пунктов. Еще более 170 квадратных километров и девять населенных пунктов очищены от оккупантов. Кроме этого, почти сотню российских военных удалось взять в плен.

По словам президента, в районе Доброполья продолжаются жесткие бои. Однако любую группу оккупантов, которые пытаются сюда заходить, уничтожают наши ребята.

Потери россиян только с начала этой нашей контрнаступательной операции, только в районе Покровска, только в эти недели – уже более 2500, из них более 1300 россиян – убиты.

Спасибо воинам за стойкость. Вы действительно пример для Вооруженных Сил Украины, для всех воинов наших Сил обороны. Благодарен за вашу смелость,

– написал президент.

