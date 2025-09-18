Зеленский сказал, сколько километров земли освободили Силы обороны в 2025 году
- С начала Добропольской контрнаступательной операции украинские воины освободили 160 квадратных километров и семь населенных пунктов, еще 170 квадратных километров и девять населенных пунктов очищены от оккупантов.
- В районе Покровска потери россиян превышают две с половиной тысячи, из них более 1300 россиян убиты, и почти сотня взята в плен.
Президент Владимир Зеленский встретился с украинскими воинами, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции. Он поблагодарил за результаты и отметил их государственными наградами.
А также рассказал, сколько километров территории удалось освободить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также В результате диверсии в Запорожье погибли 18 офицеров оперативного штаба России
Как много территорий удалось освободить украинским защитникам?
Президент рассказал, что шаг за шагом воины освобождают нашу землю. С начала операции они уже освободили 160 квадратных километров и семь населенных пунктов. Еще более 170 квадратных километров и девять населенных пунктов очищены от оккупантов. Кроме этого, почти сотню российских военных удалось взять в плен.
По словам президента, в районе Доброполья продолжаются жесткие бои. Однако любую группу оккупантов, которые пытаются сюда заходить, уничтожают наши ребята.
Потери россиян только с начала этой нашей контрнаступательной операции, только в районе Покровска, только в эти недели – уже более 2500, из них более 1300 россиян – убиты.
Спасибо воинам за стойкость. Вы действительно пример для Вооруженных Сил Украины, для всех воинов наших Сил обороны. Благодарен за вашу смелость,
– написал президент.
Потери России в войне с Украиной: коротко о главном
Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 930 российских оккупантов. С начала вторжения российская армия потеряла около 1 098 380 человек, 11 191 танк и 23 277 боевых бронированных машин.
В то же время заметим, что сейчас количество потерь за сутки у россиян уменьшилось. Если раньше среднее количество потерь противника в сутки составляло около 1500 человек, то сейчас этот показатель снизился до примерно 800.
Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что недавно Россия проводила ротации своих войск, поэтому штурмов было меньше. Однако в сентябре будет снова большое количество безвозвратных потерь россиян. Враг уже имел несколько попыток штурмов механизированными колоннами и на Добропольском направлении, и в районе Малой Токмачки в Запорожье.