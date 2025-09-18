Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Він подякував за результати та відзначив їх державними нагородами.

А також розповів, скільки кілометрів території вдалося звільнити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Як багато територій вдалося звільнити українським захисникам?

Президент розповів, що крок за кроком воїни звільняють нашу землю. Від початку операції вони вже звільнили 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів. Ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів. Окрім цього, майже сотню російських військових вдалося взяти в полон.

За словами президента, в районі Добропілля тривають жорсткі бої. Проте будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці.

Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями – уже більш ніж 2500, з них більш ніж 1300 росіян – убито.

Дякую воїнам за стійкість. Ви дійсно приклад для Збройних Сил України, для всіх воїнів наших Сил оборони. Вдячний за вашу сміливість,

– написав президент.

