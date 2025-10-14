Российская армия усиливает штурмы в Донецкой области тяжелой бронетехникой. Вторая волна военной кампании врага сейчас в самом разгаре.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, уточнив, что цель противника – расширить сухопутный коридор.

Ожидается два месяца усиленных боестолкновений

Военный эксперт объяснил, что противник, делая оперативную паузу, сумел накопить силы и средства, в том числе и топливо. По его словам, именно поэтому нельзя допускать на фронте такие паузы со стороны врага.

Сейчас вторая волна техники, личного состава вышла на линию боевого соприкосновения. Мы пытаемся "отминусовать" те колонны, которые движутся, идут десятки машин, а не одна или две. Наша артиллерия сдерживает их, а FPV-дроны пробираются в тыл еще до подхода,

– озвучил Свитан.

По его словам, просматривается неутешительная тенденция, россияне усиливают давление и пытаются выжать украинские войска по линии от Запорожской области до Славянска Донецкой области. Свитан прогнозирует, что процесс сложных боев продлится полтора – два месяца.

"Россияне начинают давить из Купянска, чтобы подойти к Славянску с севера. Есть продвижение со стороны Серебрянки в сторону Северска, начали заходить под Ямполь. То есть есть проблемы юго-восточного Славянского направления фронта. Есть вопросы по Константиновке, уже заскакивают туда ДРГ. Пытаются россияне обойти Покровск, пока серьезная проблема между Покровском и Ореховым", – озвучил Свитан.

По словам военного эксперта, российская армия пытается продавить украинские войска и окружить Орехов, с юго-востока на северо-запад в сторону Днепра. Он подчеркнул, что просачивание противника именно на этом направлении очень опасно. Если им удастся обойти Орехов с севера, то они, как отметил Свитан, могут подойти к Запорожью.

Опасных участков, как отметил военный эксперт, сейчас много. Поэтому никакого снижения или остановки российского летнего наступления не произошло. Продолжаются боевые действия, россияне осуществляют их последовательно.

Противодействовать конечно возможно. Для этого надо достаточное количество личного состава, сил поражения для плотности огня. Главное, чтобы Генштаб успел в аварийном порядке решить эти проблемы относительно Орехово, Покровска, Славянска, Купянска,

– подытожил Свитан.

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что следует в дальнейшем наносить удары по тылам врага (это выбивает россиян из ритма наступательных операций) и пополнять украинскую армию правоохранителями, которые уже начали вступать в ряды ВСУ и усиливать наше войско.

Коротко о ситуации на фронте: