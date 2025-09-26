Россия начала особенно агрессивно действовать в отношении стран Европы. Есть предположение, что война между ними на самом деле неизбежна.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Россия уже неоднократно нарушала воздушное пространство европейских стран. Все это обязательно будет нарастать.

К теме Россия проводит крупнейшую подрывную кампанию в Европе за почти 80 лет: интервью генерала Райана

Как может начаться война между Россией и Европой?

Как отметил Шейтельман, российские провокации в европейских странах могут перейти даже в ежедневный режим. Так же все происходило и в войне в Украине. Запад боится эскалации, но Россия постоянно повышает ставки.

Россия осуществляла эскалацию на войне ежедневно. Сначала обстрелы, потом расстрелы мирных жителей, потом уничтожала энергетическую инфраструктуру, запустила "Орешник". Та же эскалация будет происходить и в Европе,

– отметил Шейтельман.

В Эстонию уже залетали истребители МиГ-31. Во время одного из таких случаев с них "совершенно случайно" может упасть какая-то ракета. И, конечно, россияне будут рассказывать, что это не они.

В такой "игре" всегда есть роль случайно. Когда-то эти самолеты могут быть сбиты. Если ты ходишь по лезвию, то всегда что-то происходит. Или же натовские истребители могут упасть. Все это будет происходить до первого серьезного инцидента. Война между Россией и Европой – неизбежна,

– сказал Шейтельман.

Не стоит забывать, что Россия длительное время пытается осуществить катастрофу с политическими лидерами ЕС. К примеру, они глушили сигнал GPS, из-за чего самолет, где находилась Урсула фон дер Ляйен, сначала не мог приземлиться.

Гибридные российские атаки в Европе: коротко