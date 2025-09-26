Росія почала особливо агресивно діяти щодо країн Європи. Є припущення, що війна між ними насправді неминуча.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Росія вже неодноразово порушувала повітряний простір європейських країн. Все це обов'язково наростатиме.

Як може початися війна між Росією та Європою?

Як наголосив Шейтельман, російські провокації в європейських країнах можуть перейти навіть у щоденний режим. Так само все відбувалося і у війні в Україні. Захід боїться ескалації, але Росія постійно підвищує ставки.

Росія здійснювала ескалацію на війні щодня. Спершу обстріли, потім розстріли мирних жителів, потім знищувала енергетичну інфраструктуру, запустила "Орешник". Та сама ескалації відбуватиметься і у Європі,

– зазначив Шейтельман.

До Естонії вже залітали винищувачі МіГ-31. Під час одного з таких випадків з них "цілком випадково" може впасти якась ракета. І, звісно, росіяни будуть розповідати, що це не вони.

В такій "грі" завжди є роль випадково. Колись ці літаки можуть бути збиті. Якщо ти ходиш по лезу, то завжди щось стається. Або ж натівські винищувачі можуть впасти. Все це відбуватиметься до першого серйозного інциденту. Війна між Росією та Європою – неминуча,

– сказав Шейтельман.

Не варто забувати, що Росія тривалий час намагається здійснити катастрофу з політичними лідерами ЄС. До прикладу, вони глушили сигнал GPS, через що літак, де перебувала Урсула фон дер Ляєн, спершу не міг приземлитися.

Гібридні російські атаки у Європі: коротко