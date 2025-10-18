Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий нашего государства остается самым сложным в возможном переговорном процессе с Россией. Однако главной задачей на нынешнем этапе является достижение прекращения огня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского после визита в Белый дом.

Что сказал Зеленский относительно территориального вопроса Украины?

Россияне действительно хотели бы оккупировать всю территорию. Но делать перед прекращением огня какие-то согласования по территориям и другим аспектам... Я думаю, важно сделать первый шаг – прекращения огня,

– подчеркнул Зеленский.

Он признал, что украинская сторона понимает предложения России относительно возможного "обмена территориями", однако подчеркнул, что этот вопрос остается чувствительным и сложным.

"Я не уверен, что российская сторона изменила позицию, потому что не было встреч, чтобы это понять. Этот вопрос территорий чувствительный. И вы увидите, что это будет сложный этап переговорного процесса. Но я уверен, что переговоры будут", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет является основой украинской независимости.

Президент также провел параллели с конфликтом на Ближнем Востоке, отметив, что ситуацию между Израилем и ХАМАС было очень сложно урегулировать, но президент США Дональд Трамп там достиг определенного успеха. Зеленский выразил надежду, что Соединенным Штатам удастся помочь остановить войну и в Украине.

Я думаю, что это очень важный первый шаг. Я думаю, что президент это понимает, потому что самый сложный вопрос в любых переговорах при любом формате все равно будет касаться территории Украины,

– подытожил глава государства.

К слову, президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским призвал Украину и Россию остановить боевые действия и "объявить победу" на тех позициях, где они есть сейчас. Американский лидер сказал украинскому коллеге, как и Путину, что "пришло время прекратить убийства и заключить соглашение".