В России жаловались на атаку дронов, взрывы раздавались в ряде регионов: хронология 1297 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1297 день. Россия не оставляет намерения захватить наши территории. Силы обороны продолжают давать отпор противнику.
Какая ситуация на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости 12 сентября, сообщает 24 Канал.
Совбез ООН обсудит нарушение Россией воздушного пространства Польши
Удар по Сумах
Потери врага на 12 сентября
Россияне жалуются на атаку дронов
В Сумах прогремела серия взрывов
– сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.
ПВО отражает атаку БпЛА в Киевской области
БпЛА атаковали окрестности Москвы и Санкт-Петербурга
Трамп высказался о российских дронах в Польше
– сказал президент США.
Смоленск под атакой
Совет Безопасности ООН проведет 12 сентября экстренное заседание по запросу Польши из-за нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками.
Совбез соберется в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).
Россияне ударили по промышленной зоне на окраине Сум, уточнил начальник ОВА Олег Григоров. Поврежден транспорт и нежилые здания, а также вспыхнул пожар.
Дроны атаковали Ленинградскую область России, в частности нефтяной порт Приморск. Там на одном из судов вспыхнул пожар.
Два взрыва, которые сегодня слышали все в городе, - это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению,
Сейчас информация о раненых или погибших уточняется.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работают силы ПВО.
Ночью немало БпЛА направлялись в сторону Москвы и Санкт-Петербурга. В пабликах пишут о работе "пе-ве-о", в нескольких регионах объявлены воздушные тревоги и фиксируют "падение обломков".
По словам Трампа, это могло быть ошибкой.
Это могла быть ошибка. Как бы там ни было, я не рад, что что-то происходит, связано со всей этой ситуацией. Надеюсь, это все закончится,
Поздно вечером 11 сентября россияне жаловались на взрывы в Смоленске.