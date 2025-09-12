Укр Рус
24 Канал Новости Украины В России жаловались на атаку дронов, взрывы раздавались в ряде регионов: хронология 1297 дня войны
12 сентября, 07:47
11

В России жаловались на атаку дронов, взрывы раздавались в ряде регионов: хронология 1297 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1297 день. Россия не оставляет намерения захватить наши территории. Силы обороны продолжают давать отпор противнику.

Какая ситуация на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости 12 сентября, сообщает 24 Канал.

07:54, 12 сентября

Совбез ООН обсудит нарушение Россией воздушного пространства Польши

Совет Безопасности ООН проведет 12 сентября экстренное заседание по запросу Польши из-за нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками.

Совбез соберется в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).

07:50, 12 сентября

Удар по Сумах

Россияне ударили по промышленной зоне на окраине Сум, уточнил начальник ОВА Олег Григоров. Поврежден транспорт и нежилые здания, а также вспыхнул пожар.

07:27, 12 сентября

Потери врага на 12 сентября

  • Личного состава – около 1 092 780 (+890) человек,
  • танков – 11 177 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 266 (+2);
  • артиллерийских систем – 32 668 (+40);
  • РСЗО – 1 485 (+2);
  • средств ПВО – 1 217 (+0);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 58 467 (+273);
  • крылатых ракет – 3 718 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 403 (+64);
  • специальной техники – 3 964 (+0).
06:53, 12 сентября

Россияне жалуются на атаку дронов

Дроны атаковали Ленинградскую область России, в частности нефтяной порт Приморск. Там на одном из судов вспыхнул пожар.

06:02, 12 сентября

В Сумах прогремела серия взрывов

Два взрыва, которые сегодня слышали все в городе, - это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению,
– сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

Сейчас информация о раненых или погибших уточняется.

05:20, 12 сентября

ПВО отражает атаку БпЛА в Киевской области

Зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работают силы ПВО.

04:42, 12 сентября

БпЛА атаковали окрестности Москвы и Санкт-Петербурга

Ночью немало БпЛА направлялись в сторону Москвы и Санкт-Петербурга. В пабликах пишут о работе "пе-ве-о", в нескольких регионах объявлены воздушные тревоги и фиксируют "падение обломков".

00:24, 12 сентября

Трамп высказался о российских дронах в Польше

По словам Трампа, это могло быть ошибкой.

Это могла быть ошибка. Как бы там ни было, я не рад, что что-то происходит, связано со всей этой ситуацией. Надеюсь, это все закончится,
– сказал президент США.

00:22, 12 сентября

Смоленск под атакой

Поздно вечером 11 сентября россияне жаловались на взрывы в Смоленске.