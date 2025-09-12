Укр Рус
12 вересня, 07:47
12

В Росії скаржилися на атаку дронів, вибухи лунали в низці регіонів: хронологія 1297 дня війни

Ірина Марціяш

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1297 день. Росія не полишає наміру захопити наші території. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику.

Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 12 вересня, повідомляє 24 Канал.

07:59, 12 вересня

У зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 1743 дитини

У населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація сімей з дітьми, залишаються 1372 родини, у яких виховують 1743 дитини.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова.

07:54, 12 вересня

Радбез ООН обговорить порушення Росією повітряного простору Польщі

Рада Безпеки ООН проведе 12 вересня екстрене засідання на запит Польщі через порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.

Радбез збереться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).

07:50, 12 вересня

Удар по Сумах

Росіяни вдарили по промисловій зоні на околиці Сум, уточнив начальник ОВА Олег Григоров. Пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі, а також спалахнула пожежа.

07:27, 12 вересня

Втрати ворога на 12 вересня

  • Особового складу – близько 1 092 780 (+890) осіб,
  • танків – 11 177 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 266 (+2);
  • артилерійських систем – 32 668 (+40);
  • РСЗВ – 1 485 (+2);
  • засобів ППО – 1 217 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 467 (+273);
  • крилатих ракет – 3 718 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 403 (+64);
  • спеціальної техніки – 3 964 (+0).
06:53, 12 вересня

Росіяни скаржаться на атаку дронів

Дрони атакували Ленінградську область Росії, зокрема нафтовий порт Приморськ. Там на одному з судів спалахнула пожежа.

06:02, 12 вересня

В Сумах пролунала серія вибухів

Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, — це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню,
– повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.

Наразі інформація щодо поранених або загиблих уточнюється.

05:20, 12 вересня

ППО відбиває атаку БпЛА у Київській області

Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.

04:42, 12 вересня

БпЛА атакували околиці Москви та Санкт-Петербурга

Вночі чимало БпЛА прямували у бік Москви та Санкт-Петербурга. В пабліках пишуть про роботу "пе-ве-о", у кількох регіонах оголошено повітряні тривоги та фіксують "падіння уламків".

00:24, 12 вересня

Трамп висловився про російські дрони в Польщі

За словами Трампа, це могло бути помилкою. 

Це могла бути помилка. Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться,
– сказав президент США.

00:22, 12 вересня

Смоленськ під атакою

Пізно ввечері 11 вересня росіяни скаржилися на вибухи у Смоленську. 