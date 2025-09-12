Повномасштабна війна в Україні триває вже 1297 день. Росія не полишає наміру захопити наші території. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику.

Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 12 вересня, повідомляє 24 Канал.

