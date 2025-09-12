В Росії скаржилися на атаку дронів, вибухи лунали в низці регіонів: хронологія 1297 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1297 день. Росія не полишає наміру захопити наші території. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику.
Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 12 вересня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Спалахнуло судно в нафтовому порту Приморськ: росіяни скаржаться на атаку дронів
У населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація сімей з дітьми, залишаються 1372 родини, у яких виховують 1743 дитини. Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова. Рада Безпеки ООН проведе 12 вересня екстрене засідання на запит Польщі через порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками. Радбез збереться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом). Росіяни вдарили по промисловій зоні на околиці Сум, уточнив начальник ОВА Олег Григоров. Пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі, а також спалахнула пожежа. Дрони атакували Ленінградську область Росії, зокрема нафтовий порт Приморськ. Там на одному з судів спалахнула пожежа. Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, — це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню, Наразі інформація щодо поранених або загиблих уточнюється. Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО. Вночі чимало БпЛА прямували у бік Москви та Санкт-Петербурга. В пабліках пишуть про роботу "пе-ве-о", у кількох регіонах оголошено повітряні тривоги та фіксують "падіння уламків". За словами Трампа, це могло бути помилкою. Це могла бути помилка. Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться, Пізно ввечері 11 вересня росіяни скаржилися на вибухи у Смоленську.
У зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 1743 дитини
Радбез ООН обговорить порушення Росією повітряного простору Польщі
Удар по Сумах
Втрати ворога на 12 вересня
Росіяни скаржаться на атаку дронів
В Сумах пролунала серія вибухів
– повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.
ППО відбиває атаку БпЛА у Київській області
БпЛА атакували околиці Москви та Санкт-Петербурга
Трамп висловився про російські дрони в Польщі
– сказав президент США.
Смоленськ під атакою
У населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація сімей з дітьми, залишаються 1372 родини, у яких виховують 1743 дитини.
Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова.
Рада Безпеки ООН проведе 12 вересня екстрене засідання на запит Польщі через порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.
Радбез збереться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).
Росіяни вдарили по промисловій зоні на околиці Сум, уточнив начальник ОВА Олег Григоров. Пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі, а також спалахнула пожежа.
Дрони атакували Ленінградську область Росії, зокрема нафтовий порт Приморськ. Там на одному з судів спалахнула пожежа.
Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, — це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню,
Наразі інформація щодо поранених або загиблих уточнюється.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.
Вночі чимало БпЛА прямували у бік Москви та Санкт-Петербурга. В пабліках пишуть про роботу "пе-ве-о", у кількох регіонах оголошено повітряні тривоги та фіксують "падіння уламків".
За словами Трампа, це могло бути помилкою.
Це могла бути помилка. Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться,
Пізно ввечері 11 вересня росіяни скаржилися на вибухи у Смоленську.