Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 12 вересня, повідомляє 24 Канал.

07:54, 12 вересня

Радбез ООН обговорить порушення Росією повітряного простору Польщі

Рада Безпеки ООН проведе 12 вересня екстрене засідання на запит Польщі через порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.

Радбез збереться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).

07:50, 12 вересня

Удар по Сумах

Росіяни вдарили по промисловій зоні на околиці Сум, уточнив начальник ОВА Олег Григоров. Пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі, а також спалахнула пожежа.

07:27, 12 вересня

Втрати ворога на 12 вересня

  • Особового складу – близько 1 092 780 (+890) осіб,
  • танків – 11 177 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 266 (+2);
  • артилерійських систем – 32 668 (+40);
  • РСЗВ – 1 485 (+2);
  • засобів ППО – 1 217 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 467 (+273);
  • крилатих ракет – 3 718 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 403 (+64);
  • спеціальної техніки – 3 964 (+0).
06:53, 12 вересня

Росіяни скаржаться на атаку дронів

Дрони атакували Ленінградську область Росії, зокрема нафтовий порт Приморськ. Там на одному з судів спалахнула пожежа.

06:02, 12 вересня

В Сумах пролунала серія вибухів

Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, — це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню,
– повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.

Наразі інформація щодо поранених або загиблих уточнюється.

05:20, 12 вересня

ППО відбиває атаку БпЛА у Київській області

Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.

04:42, 12 вересня

БпЛА атакували околиці Москви та Санкт-Петербурга

Вночі чимало БпЛА прямували у бік Москви та Санкт-Петербурга. В пабліках пишуть про роботу "пе-ве-о", у кількох регіонах оголошено повітряні тривоги та фіксують "падіння уламків".

00:24, 12 вересня

Трамп висловився про російські дрони в Польщі

За словами Трампа, це могло бути помилкою.

Це могла бути помилка. Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться,
– сказав президент США.

00:22, 12 вересня

Смоленськ під атакою

Пізно ввечері 11 вересня росіяни скаржилися на вибухи у Смоленську.