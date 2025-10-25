Вражеский террор, обстрелы Киева и Харькова: хронология 1340 дня войны
Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории. Силы обороны дают отпор по всей линии фронта. Ночью 25 октября враг продолжил осуществлять террор гражданского населения Украины.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости этих суток, сообщает 24 Канал.
Потери врага на 25 октября
Взрывы в Киеве
Под Харьковом прогремела серия взрывов
По состоянию на сейчас известно о 8 пострадавших в столице. По данным мэра, 3 из них госпитализировали в медучреждения города.
Враг атаковал город ракетами.
Последствия атаки врага на Киев:
Ранее городской голова Киева Виталий Кличко писал о вызовы медиков в Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы города. Также о пожарах в Дарницком и Деснянском районах.
Европейские лидеры прилагают все усилия, чтобы президент США Дональд Трамп был на стороне Украины, о чем говорится в статье Стивена Эрлангера для The New York Times.
Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в области.
Журналисты Общественного отмечали, что в пригороде Харькова насчитали по меньшей мере 14 взрывов. По состоянию на 00:52 громкие звуки продолжали раздаваться.