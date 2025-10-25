Укр Рус
25 октября, 07:03
9

Вражеский террор, обстрелы Киева и Харькова: хронология 1340 дня войны

Ирина Марцияш

Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории. Силы обороны дают отпор по всей линии фронта. Ночью 25 октября враг продолжил осуществлять террор гражданского населения Украины.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости этих суток, сообщает 24 Канал.

06:54, 25 октября

По состоянию на сейчас известно о 8 пострадавших в столице. По данным мэра, 3 из них госпитализировали в медучреждения города.

06:29, 25 октября

Потери врага на 25 октября

  • Личного состава – около 1 135 990 (+910) человек,
  • танков – 11 287 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 459 (+1);
  • артиллерийских систем – 33 987 (+15);
  • РСЗВ – 1 526 (+0);
  • средств ПВО – 1 230 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 74 185 (+359);
  • крылатых ракет – 3 880 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 436 (+80);
  • специальной техники – 3 981 (+0).
04:00, 25 октября

Взрывы в Киеве

Враг атаковал город ракетами.

Последствия атаки врага на Киев:

  • В результате атаки пострадал пострадал детский сад в Днепровском районе.
  • Есть повреждения и в жилой зоне в Днепровском районе. Выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома. Продолжается преодоление пожаров на нескольких локациях на левом берегу.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко писал о вызовы медиков в Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы города. Также о пожарах в Дарницком и Деснянском районах.

03:09, 25 октября

Европейские лидеры прилагают все усилия, чтобы президент США Дональд Трамп был на стороне Украины, о чем говорится в статье Стивена Эрлангера для The New York Times.

00:44, 25 октября

Под Харьковом прогремела серия взрывов

Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в области.

Журналисты Общественного отмечали, что в пригороде Харькова насчитали по меньшей мере 14 взрывов. По состоянию на 00:52 громкие звуки продолжали раздаваться.

 