25 жовтня, 07:03
Ворожий терор, обстріли Києва та Харкова: хронологія 1340 дня війни

Ірина Марціяш

Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території. Сили оборони дають відсіч по всій лінії фронту. Вночі 25 жовтня ворог продовжив здійснювати терор цивільного населення України.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини цієї доби, повідомляє 24 Канал.

06:54, 25 жовтня

Станом на зараз відомо про 8 постраждалих у столиці. За даними мера, 3 із них госпіталізували до медзакладів міста.

06:29, 25 жовтня

Втрати ворога на 25 жовтня

  • Особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб,
  • танків – 11 287 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 459 (+1);
  • артилерійських систем – 33 987 (+15);
  • РСЗВ – 1 526 (+0);
  • засобів ППО – 1 230 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359);
  • крилатих ракет – 3 880 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 436 (+80);
  • спеціальної техніки – 3 981 (+0).
04:00, 25 жовтня

Вибухи у Києві

Ворог атакував місто ракетами.

Наслідки атаки ворога на Київ:

  • Унаслідок атаки постраждав дитячий садочок у Дніпровському районі.
  • Є пошкодження й у житловій зоні у Дніпровському районі. Вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку. Триває долання пожеж на кількох локаціях на лівому березі.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко писав про виклики медиків у Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони міста. Також про пожежі у Дарницькому й Деснянському районах.

03:09, 25 жовтня

Європейські лідери докладають усіх зусиль, щоб президент США Дональд Трамп був на боці України, про що ідеться в статті Стівена Ерлангера для The New York Times.

00:44, 25 жовтня

Під Харковом прогриміла серія вибухів

Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників в області.

Журналісти Суспільного зазначали, що в передмісті Харкова нарахували щонайменше 14 вибухів. Станом на 00:52 гучні звуки продовжували лунати.

 