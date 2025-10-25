Ворожий терор, обстріли Києва та Харкова: хронологія 1340 дня війни
Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території. Сили оборони дають відсіч по всій лінії фронту. Вночі 25 жовтня ворог продовжив здійснювати терор цивільного населення України.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини цієї доби, повідомляє 24 Канал.
Станом на зараз відомо про 8 постраждалих у столиці. За даними мера, 3 із них госпіталізували до медзакладів міста. Ворог атакував місто ракетами. Наслідки атаки ворога на Київ: Раніше міський голова Києва Віталій Кличко писав про виклики медиків у Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони міста. Також про пожежі у Дарницькому й Деснянському районах. Європейські лідери докладають усіх зусиль, щоб президент США Дональд Трамп був на боці України, про що ідеться в статті Стівена Ерлангера для The New York Times. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників в області. Журналісти Суспільного зазначали, що в передмісті Харкова нарахували щонайменше 14 вибухів. Станом на 00:52 гучні звуки продовжували лунати.
Втрати ворога на 25 жовтня
Вибухи у Києві
Під Харковом прогриміла серія вибухів
Європейські лідери докладають усіх зусиль, щоб президент США Дональд Трамп був на боці України, про що ідеться в статті Стівена Ерлангера для The New York Times.
