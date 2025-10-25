Ворожий терор, обстріли Києва та Харкова: хронологія 1340 дня війни

Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території. Сили оборони дають відсіч по всій лінії фронту. Вночі 25 жовтня ворог продовжив здійснювати терор цивільного населення України.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини цієї доби, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Путін хоче розділити Україну і США, – Зеленський