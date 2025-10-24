Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спілкування з журналістами 24 жовтня.
Що сказав Зеленський про плани Путіна щодо України та США?
Володимир Зеленський зазначив, що Україна не шукає можливостей, як закінчити війну без Сполучених Штатів.
Наш план, безумовно, зробити міцні кроки (до миру – 24 Канал) разом. А план Путіна, між іншим, нас (Україну і США – 24 Канал) розділити, і зробити нас слабкішими. І саме тому, я думаю, що нам потрібно зробити все разом (зі Сполученими Штатами – 24 Канал),
– заявив український лідер.
Він також наголосив, що партнери України мають продовжувати чинити тиск на Путіна практичний, тобто посилювати санкції. Зокрема, міцні кроки зробили США, ввівши санкції проти нафтової галузі країни-агресорки, а також ЄС зі своїм 19-м пакетом санкцій.
Також Володимир Зеленський зауважив, що посилення України має бути й в далекобійному плані.
Як Трамп хоче закінчити війну в Україні?
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Дональд Трамп намагається змусити Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів для припинення війни в Україні. Для цього американський лідер посилює тиск на обох президентів.
Також США 23 жовтня запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл". Ці торгівельно-економічні обмеження передбачають блокування майна та часток цих компаній у США, а також включають 31 дочірню компанію цих підприємств. Це також має спонукати Путіна сісти за стіл перемовин та говорити про мир.
Водночас Дональд Трамп зробив заяву про можливість перемоги України у війні. Американський президент не думає, що Україна здобуде перемогу у війні, але й не виключає такої можливості.