Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спілкування з журналістами 24 жовтня.

Що сказав Зеленський про плани Путіна щодо України та США?

Володимир Зеленський зазначив, що Україна не шукає можливостей, як закінчити війну без Сполучених Штатів.

Наш план, безумовно, зробити міцні кроки (до миру – 24 Канал) разом. А план Путіна, між іншим, нас (Україну і США – 24 Канал) розділити, і зробити нас слабкішими. І саме тому, я думаю, що нам потрібно зробити все разом (зі Сполученими Штатами – 24 Канал),

– заявив український лідер.

Він також наголосив, що партнери України мають продовжувати чинити тиск на Путіна практичний, тобто посилювати санкції. Зокрема, міцні кроки зробили США, ввівши санкції проти нафтової галузі країни-агресорки, а також ЄС зі своїм 19-м пакетом санкцій.

Також Володимир Зеленський зауважив, що посилення України має бути й в далекобійному плані.

Як Трамп хоче закінчити війну в Україні?