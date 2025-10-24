Ці санкції стали найбільшою каральною мірою, вжитою президентом Дональдом Трампом проти Росії з моменту його повернення у Білий дім. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Як санкції можуть вплинути на Росію?

Санкції США навряд чи посприяють зміні військових цілей Росії, вважають аналітики. Засновниця компанії з політичного аналізу R.Politik Тетяна Станова зазначає, що компанії Росії вже давно готуються до ускладнень.

За її словами, Володимир Путін досі готовий до великих витрат для досягнення цілей, бо для нього війна проти України залишається екзистенційною, Водночас Дональд Трамп знову може змінити свою думку.

За даними NYT, нафта й газ забезпечують близько чверті російського бюджету, а галузь уже під тиском через удари України. Попри це, російські експерти стверджують, що нові санкції США суттєво не вплинуть.

Аналітики кажуть, що Росія обходить обмеження, використовуючи тіньовий флот з сотень старих кораблів, не застрахованих західними компаніями. Також операції проводять через посередників у третіх країнах.

А оскільки на Росію припадає близько 9 % світового продажу нафти, будь-які обмеження на її експорт призведуть до скорочення поставок і зростання цін, що створить стимули для подальшого обходу санкцій,

NYT зазначає, що наприкінці свого терміну адміністрація колишнього американського президента Джо Байдена вже вводила подібні санкції проти "Сургутнефтегазу" та "Газпромнефті", але їхній ефект був обмеженим.

Експерт з енергетики в Фонді Карнегі за міжнародний мир Сергій Вакуленко вважає, що здебільшого це через слабке виконання санкцій уже за часів Трампа. Але економіка Росії все ж стикається з проблемами.

Як свідчили попередні прогнози, доходи Росії від нафти й газу в цьому році скоротяться до близько 100 мільярдів доларів з майже 135 мільярдів доларів у 2024 році, здебільшого саме через зниження ціни на нафту.

А зусилля російського центрального банку щодо стримування інфляції шляхом підвищення ставок зупинили воєнний бум, знизивши темпи зростання економіки до близько 1% порівняно з понад 4% у 2023 і 2024 роках.

Що цьому передувало?