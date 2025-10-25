Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини цієї доби, повідомляє 24 Канал.

06:54, 25 жовтня

Станом на зараз відомо про 8 постраждалих у столиці. За даними мера, 3 із них госпіталізували до медзакладів міста.

06:29, 25 жовтня

Втрати ворога на 25 жовтня

  • Особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб,
  • танків – 11 287 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 459 (+1);
  • артилерійських систем – 33 987 (+15);
  • РСЗВ – 1 526 (+0);
  • засобів ППО – 1 230 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359);
  • крилатих ракет – 3 880 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 436 (+80);
  • спеціальної техніки – 3 981 (+0).
04:00, 25 жовтня

Вибухи у Києві

Ворог атакував місто ракетами.

Наслідки атаки ворога на Київ:

  • Унаслідок атаки постраждав дитячий садочок у Дніпровському районі.
  • Є пошкодження й у житловій зоні у Дніпровському районі. Вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку. Триває долання пожеж на кількох локаціях на лівому березі.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко писав про виклики медиків у Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони міста. Також про пожежі у Дарницькому й Деснянському районах.

03:09, 25 жовтня

Європейські лідери докладають усіх зусиль, щоб президент США Дональд Трамп був на боці України, про що ідеться в статті Стівена Ерлангера для The New York Times.

00:44, 25 жовтня

Під Харковом прогриміла серія вибухів

Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників в області.

Журналісти Суспільного зазначали, що в передмісті Харкова нарахували щонайменше 14 вибухів. Станом на 00:52 гучні звуки продовжували лунати.