Втрати ворога на 25 жовтня
Вибухи у Києві
Під Харковом прогриміла серія вибухів
Станом на зараз відомо про 8 постраждалих у столиці. За даними мера, 3 із них госпіталізували до медзакладів міста.
Ворог атакував місто ракетами.
Наслідки атаки ворога на Київ:
Раніше міський голова Києва Віталій Кличко писав про виклики медиків у Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони міста. Також про пожежі у Дарницькому й Деснянському районах.
Європейські лідери докладають усіх зусиль, щоб президент США Дональд Трамп був на боці України, про що ідеться в статті Стівена Ерлангера для The New York Times.
Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників в області.
Журналісти Суспільного зазначали, що в передмісті Харкова нарахували щонайменше 14 вибухів. Станом на 00:52 гучні звуки продовжували лунати.