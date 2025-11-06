Блокировка врага в Покровске, взрывы в России: хронология 1352 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1352 день. Армия Кремля не оставляет попыток захватить наши территории и осуществлять террор гражданского населения. Силы обороны продолжают давать отпор врагу по всей линии фронта.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 6 ноября, сообщает 24 Канал.
Пожар наблюдают на нефтебазе в Симферополе, в районе поселка Битумное. Очевидцы отмечают, что гореть нефтебаза начала около 02:30 ночи. Перед этим они слышали, как пролетали неизвестные дроны. Предполагают, что горит нефтебаза "Крымнафтосбыт". Сергия взрывов ночью 6 ноября прогремела в российском городе Волгоград. Местные видели вспышки в районе нефтеперерабатывающего завода. В Чернигове и Сумах ночью 6 ноября были слышны взрывы во время российской атаки. В сети сообщают о сильных взрывах в Донецке. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, комментируя вышеупомянутую информацию, написал, что в Донецке поражен склад БпЛА. Местные сообщают о громких звуках вторичной детонации. Мониторинговые каналы подтвердили массированную атаку дронов на Каменское. По состоянию на 23:08 5 ноября в воздушном пространстве города находилось более 10 беспилотников. Впоследствии появилась информация о последствиях атаки. По данным местных телеграмм-каналов, вскоре после атаки в Каменском произошел пожар в четырехэтажном жилом доме, детали пока неизвестны. Официальной информации о пострадавших нет. По данным Генштаба, на Покровском направлении с начала суток 5 ноября оккупанты 93 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филиал и Ялта. В некоторых локациях бои идут до сих пор. Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться, В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, которые обороняют город.
Крым оказался под атакой
Потери врага на 6 ноября
В Волгограде прогремели взрывы в районе НПЗ
В Донецке –мощные взрывы
Каменское попало под массированную атаку
В Покровске проводится блокирование врага
