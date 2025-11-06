Блокировка врага в Покровске, взрывы в России: хронология 1352 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1352 день. Армия Кремля не оставляет попыток захватить наши территории и осуществлять террор гражданского населения. Силы обороны продолжают давать отпор врагу по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 6 ноября, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Покровск и Мирноград под угрозой окружения: что там происходит и как изменилась линия фронта за неделю