О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 6 ноября, сообщает 24 Канал.

06:50, 6 ноября

Крым оказался под атакой

Пожар наблюдают на нефтебазе в Симферополе, в районе поселка Битумное.

Очевидцы отмечают, что гореть нефтебаза начала около 02:30 ночи. Перед этим они слышали, как пролетали неизвестные дроны.

Предполагают, что горит нефтебаза "Крымнафтосбыт".

06:36, 6 ноября

Потери врага на 6 ноября

  • личного состава – около 1 147 740 (+1 170) человек;
  • танков – 11 329 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 541 (+6);
  • артиллерийских систем – 34 288 (+15);
  • РСЗО – 1 535 (+0);
  • средств ПВО – 1 237 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 78 430 (+172);
  • крылатых ракет – 3 918 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 658 (+84);
  • специальной техники – 3 991 (+1).
04:23, 6 ноября

В Волгограде прогремели взрывы в районе НПЗ

Сергия взрывов ночью 6 ноября прогремела в российском городе Волгоград. Местные видели вспышки в районе нефтеперерабатывающего завода.

02:15, 6 ноября

В Чернигове и Сумах ночью 6 ноября были слышны взрывы во время российской атаки.

02:10, 6 ноября

В Донецке –мощные взрывы

В сети сообщают о сильных взрывах в Донецке.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, комментируя вышеупомянутую информацию, написал, что в Донецке поражен склад БпЛА.

Местные сообщают о громких звуках вторичной детонации.

01:19, 6 ноября

Каменское попало под массированную атаку

Мониторинговые каналы подтвердили массированную атаку дронов на Каменское. По состоянию на 23:08 5 ноября в воздушном пространстве города находилось более 10 беспилотников. Впоследствии появилась информация о последствиях атаки.

По данным местных телеграмм-каналов, вскоре после атаки в Каменском произошел пожар в четырехэтажном жилом доме, детали пока неизвестны. Официальной информации о пострадавших нет.

00:03, 6 ноября

В Покровске проводится блокирование врага

По данным Генштаба, на Покровском направлении с начала суток 5 ноября оккупанты 93 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филиал и Ялта. В некоторых локациях бои идут до сих пор.

Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться,
– рассказали военные.

В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, которые обороняют город.