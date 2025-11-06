Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 6 листопада, повідомляє 24 Канал.

06:50, 6 листопада

Крим опинився під атакою

Пожежу спостерігають на нафтобазі у Сімферополі, в районі селища Бітумне.

Очевидці зазначають, що горіти нафтобаза почала близько о 02:30 ночі. Перед цим вони чули, як пролітали невідомі дрони.

Припускають, що горить нафтобаза "Кримнафтозбут".

06:36, 6 листопада

Втрати ворога на 6 листопада

  • особового складу – близько 1 147 740 (+1 170) осіб;
  • танків – 11 329 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 541 (+6);
  • артилерійських систем – 34 288 (+15);
  • РСЗВ – 1 535 (+0);
  • засобів ППО – 1 237 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172);
  • крилатих ракет – 3 918 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 658 (+84);
  • спеціальної техніки – 3 991 (+1).
04:23, 6 листопада

У Волгограді прогриміли вибухи у районі НПЗ

Сергія вибухів уночі 6 листопада пролунала у російському місті Волгоград. Місцеві бачили спалахи у районі нафтопереробного заводу.

02:15, 6 листопада

У Чернігові та Сумах вночі 6 листопада було чути вибухи під час російської атаки.

02:10, 6 листопада

У Донецьку – потужні вибухи

У мережі повідомляють про сильні вибухи у Донецьку.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, коментуючи вищезгадану інформацію, написав, що у Донецьку уражено склад БпЛА.

Місцеві повідомляють про гучні звуки вторинної детонації.

01:19, 6 листопада

Кам'янське потрапило під масовану атаку

Моніторингові канали підтвердили масовану атаку дронів на Кам'янське. Станом на 23:08 5 листопада у повітряному просторі міста перебувало понад 10 безпілотників. Згодом з'явилася інформація про наслідки атаки.

За даними місцевих телеграм-каналів, незадовго після атаки у Кам'янському сталася пожежа у чотириповерховому житловому будинку, деталі поки невідомі. Офіційної інформації стосовно постраждалих немає.

00:03, 6 листопада

У Покровську проводиться блокування ворога

За даними Генштабу, на Покровському напрямку від початку доби 5 листопада окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися,
– розповіли військові.

В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто.