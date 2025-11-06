Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 6 листопада, повідомляє 24 Канал.
Пожежу спостерігають на нафтобазі у Сімферополі, в районі селища Бітумне. Очевидці зазначають, що горіти нафтобаза почала близько о 02:30 ночі. Перед цим вони чули, як пролітали невідомі дрони. Припускають, що горить нафтобаза "Кримнафтозбут". Сергія вибухів уночі 6 листопада пролунала у російському місті Волгоград. Місцеві бачили спалахи у районі нафтопереробного заводу. У Чернігові та Сумах вночі 6 листопада було чути вибухи під час російської атаки. У мережі повідомляють про сильні вибухи у Донецьку. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, коментуючи вищезгадану інформацію, написав, що у Донецьку уражено склад БпЛА. Місцеві повідомляють про гучні звуки вторинної детонації. Моніторингові канали підтвердили масовану атаку дронів на Кам'янське. Станом на 23:08 5 листопада у повітряному просторі міста перебувало понад 10 безпілотників. Згодом з'явилася інформація про наслідки атаки. За даними місцевих телеграм-каналів, незадовго після атаки у Кам'янському сталася пожежа у чотириповерховому житловому будинку, деталі поки невідомі. Офіційної інформації стосовно постраждалих немає. За даними Генштабу, на Покровському напрямку від початку доби 5 листопада окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. В деяких локаціях бої точаться дотепер. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися, В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто.
Крим опинився під атакою
Втрати ворога на 6 листопада
У Волгограді прогриміли вибухи у районі НПЗ
У Донецьку – потужні вибухи
Кам'янське потрапило під масовану атаку
У Покровську проводиться блокування ворога
