Ночной террор, массированная атака по Украине: хронология 1360 дня войны

Уже 1360 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор российским войскам. Страна-агрессор ночью 14 ноября в очередной раз атаковала территорию нашей страны.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 14 ноября, сообщает 24 Канал.

