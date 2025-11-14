Ночной террор, массированная атака по Украине: хронология 1360 дня войны
Уже 1360 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор российским войскам. Страна-агрессор ночью 14 ноября в очередной раз атаковала территорию нашей страны.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 14 ноября, сообщает 24 Канал.
Потери врага на 14 ноября

Киевская область под массированной атакой

Россия атаковала Киев

Известно о погибшем человеке в результате ночной российской атаки по столице. Также есть 25 пострадавших. В Черкассах и в окрестностях – взрывы. Работают силы ПВО. Дроны атаковали Краснодарский край в России. В регионе раздавалась воздушная тревога, взрывы слышали в Геленджике, Апани, Туапсе и Новороссийске. Аэропорт Краснодара и Геленджика временно закрывали. Сообщается о крупном пожаре на нефтебазе в комплексе "Шесхарис" – крупном экспортном нефтяном терминале вблизи порта Новороссийск. В ОВА сообщили, что враг массированно атакует Киевскую область ракетами и дронами. Под вражеским ударом объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты. К сожалению, в Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. С термическими ожогами тела его доставили в местную больницу. Российские войска совершили комбинированную атаку на Киев в ночь на 14 ноября. Россияне бьют по жилым домам. Очень много пострадавших многоэтажек по всему Киеву, практически в каждом районе,

– отметил Тимур Ткаченко.
Потери врага на 14 ноября
Киевская область под массированной атакой
Россия атаковала Киев
– отметил Тимур Ткаченко.
