24 Канал Новости Украины Ночной террор, массированная атака по Украине: хронология 1360 дня войны
14 ноября, 07:51
Ночной террор, массированная атака по Украине: хронология 1360 дня войны

Ирина Марцияш

Уже 1360 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор российским войскам. Страна-агрессор ночью 14 ноября в очередной раз атаковала территорию нашей страны.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 14 ноября, сообщает 24 Канал.

07:22, 14 ноября

Известно о погибшем человеке в результате ночной российской атаки по столице. Также есть 25 пострадавших.

06:53, 14 ноября

Потери врага на 14 ноября

  • Личного состава – около 1 156 400 (+1 040) человек;
  • танков – 11 344 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 562 (+2);
  • артиллерийских систем – 34 423 (+35);
  • РСЗО – 1 540 (+0);
  • средств ПВО – 1 242 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 80 387 (+442);
  • крылатых ракет – 3 926 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 306 (+95)
  • специальной техники – 3 996 (+0).
03:54, 14 ноября

В Черкассах и в окрестностях – взрывы. Работают силы ПВО.

03:06, 14 ноября

Дроны атаковали Краснодарский край в России. В регионе раздавалась воздушная тревога, взрывы слышали в Геленджике, Апани, Туапсе и Новороссийске.

Аэропорт Краснодара и Геленджика временно закрывали.

Сообщается о крупном пожаре на нефтебазе в комплексе "Шесхарис" – крупном экспортном нефтяном терминале вблизи порта Новороссийск.

02:14, 14 ноября

Киевская область под массированной атакой

В ОВА сообщили, что враг массированно атакует Киевскую область ракетами и дронами.

Под вражеским ударом объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты. К сожалению, в Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. С термическими ожогами тела его доставили в местную больницу.

01:06, 14 ноября

Россия атаковала Киев

Российские войска совершили комбинированную атаку на Киев в ночь на 14 ноября.

Россияне бьют по жилым домам. Очень много пострадавших многоэтажек по всему Киеву, практически в каждом районе,
– отметил Тимур Ткаченко.

 