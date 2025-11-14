Нічний терор, масована атака по Україні: хронологія 1360 дня війни
Уже 1360 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч російським військам. Країна-агресорка вночі 14 листопада вкотре атакувала територію нашої країни.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 14 листопада, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Масована атака на Україну: як усе було та що відомо про наслідки
Відомо про загиблу людину внаслідок нічної російської атаки по столиці. Також є 25 постраждалих. У Черкасах та на околицях – вибухи. Працюють сили ППО. Дрони атакували Краснодарський край у Росії. У регіоні лунала повітряна тривога, вибухи чули у Геленджику, Апані, Туапсе і Новоросійську. Аеропорт Краснодара і Геленджика тимчасово закривали. Повідомляється про велику пожежу на нафтобазі у комплексі "Шесхарис" – великому експортному нафтовому терміналі поблизу порту Новоросійськ. В ОВА повідомили, що ворог масовано атакує Київщину ракетами та дронами. Під ворожим ударом обʼєкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. На жаль, у Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. З термічними опіками тіла його доставили до місцевої лікарні. Російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ в ніч на 14 листопада. Росіяни бʼють по житлових будинках. Дуже багато постраждалих багатоповерхівок по всьому Києву, практично у кожному районі,
Втрати ворога на 14 листопада
Київська область під масованою атакою
Росія атакувала Київ
– зазначив Тимур Ткаченко.
Відомо про загиблу людину внаслідок нічної російської атаки по столиці. Також є 25 постраждалих.
У Черкасах та на околицях – вибухи. Працюють сили ППО.
Дрони атакували Краснодарський край у Росії. У регіоні лунала повітряна тривога, вибухи чули у Геленджику, Апані, Туапсе і Новоросійську.
Аеропорт Краснодара і Геленджика тимчасово закривали.
Повідомляється про велику пожежу на нафтобазі у комплексі "Шесхарис" – великому експортному нафтовому терміналі поблизу порту Новоросійськ.
В ОВА повідомили, що ворог масовано атакує Київщину ракетами та дронами.
Під ворожим ударом обʼєкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. На жаль, у Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. З термічними опіками тіла його доставили до місцевої лікарні.
Російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ в ніч на 14 листопада.
Росіяни бʼють по житлових будинках. Дуже багато постраждалих багатоповерхівок по всьому Києву, практично у кожному районі,