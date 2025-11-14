Нічний терор, масована атака по Україні: хронологія 1360 дня війни

Уже 1360 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч російським військам. Країна-агресорка вночі 14 листопада вкотре атакувала територію нашої країни.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 14 листопада, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Масована атака на Україну: як усе було та що відомо про наслідки