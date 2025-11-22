Укр Рус
22 ноября, 08:02
14

"Шахеды" атаковали Украину, взрывы в Крыму: хронология 1368 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1368 день. Россия не оставляет попыток захватить наши территории и осуществлять ежедневный циничный террор. Украинские защитники продолжают давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории.

Что происходит на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости этого дня, среди которых и ситуация по "мирному плану", сообщает 24 Канал.

07:18, 22 ноября

Вице-президент США назвал 3 ключевых условия для любого мирного плана по Украине

Вэнс назвал ключевые условия, которые должен предусматривать любой мирный план для завершения войны в Украине.

По его словам, любой мирный план между Украиной и Россией должен:

  • остановить убийства, сохраняя суверенитет Украины;
  • быть приемлемым как для России, так и для Украины;
  • максимально увеличить шансы на то, что война не начнется снова.

"Каждая критика мирной рамки, над которой работает администрация, или является результатом неправильного понимания рамки, или неправильной трактовки некоторых критических реалий на месте", – добавил вице-президент Штатов.

06:55, 22 ноября

Потери врага на 22 ноября

  • Личного состава – около 1 163 440 (+1 170) человек,
  • танков – 11 361 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 607 (+7);
  • артиллерийских систем – 34 559 (+9);
  • РСЗО – 1 547 (+1);
  • средств ПВО – 1 248 (+1);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222);
  • крылатых ракет – 3 981 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 842 (+74);
  • специальной техники – 4 002 (+0).
06:39, 22 ноября

В Сизрани и Саратова в России слышали

Над Сызранью был слышен гул, а громкие звуки поступали с северной части. В сторону города из района Волги на низкой высоте двигались дроны, а в небе появлялись вспышки.

Похожая ситуация сложилась и в Саратове и Энгельсе, где местные жители слышали серию громких "хлопков".

03:43, 22 ноября

Продолжаются четвертые сутки спасательных работ в Тернополе. Стало известно, что количество жертв возросло до 32.

На 3 утра на месте разбора завалов спасатели обнаружили тело еще одной женщины, о чем сообщил руководитель полиции области Сергей Зюбаненко.

02:46, 22 ноября

В Запорожье взрывы

Воздушные силы сообщили в социальных сетях, что над городом заметили беспилотник российской армии.

Сразу глава Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что работает ПВО. Местные услышали взрывы.

02:11, 22 ноября

В Крыму снова шумно

В сети обнародовали информацию о громких звуках в Армянске, Гвардейске и Красноперекопске. В Симферополе также сообщают о большом количестве взрывов.

Предварительно, под удар в Крыму попала подстанция в Красноперекопске.

01:38, 22 ноября

В Измаильском районе Одесской области – взрывы

Воздушные силы сообщали о вражеских беспилотниках, которые двигались из акватории Черного моря курсом на южную часть региона.

Впоследствии там уточнили, что дроны противника летят в направлении Измаила с севера. Уже в 01:13 в сети сообщили о работе противовоздушной обороны.

00:05, 22 ноября

Россия снова запустила по Украине ударные беспилотники вечером в пятницу, 21 ноября.

 