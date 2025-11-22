"Шахеди" атакували Україну, вибухи в Криму: хронологія 1368 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1368 день. Росія не полишає спроб захопити наші території та здійснювати щоденний цинічний терор. Українські захисники продовжують давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Що відбувається на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини цього дня, серед яких і ситуація щодо "мирного плану", повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, – Зеленський розповів про тиск на Україну