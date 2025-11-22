"Шахеди" атакували Україну, вибухи в Криму: хронологія 1368 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1368 день. Росія не полишає спроб захопити наші території та здійснювати щоденний цинічний терор. Українські захисники продовжують давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.
Що відбувається на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини цього дня, серед яких і ситуація щодо "мирного плану", повідомляє 24 Канал.
Віцепрезидент США назвав 3 ключові умови для будь-якого мирного плану щодо України
Втрати ворога на 22 листопада
В Сизрані й Саратова в Росії чули
У Запоріжжі вибухи
У Криму знову гучно
В Ізмаїльському районі Одещини – вибухи
Венс назвав ключові умови, які має передбачати будь-який мирний план для завершення війни в Україні.
За його словами, будь-який мирний план між Україною та Росією має:
"Кожна критика мирної рамки, над якою працює адміністрація, або є результатом неправильного розуміння рамки, або неправильного трактування деяких критичних реалій на місці", – додав віцепрезидент Штатів.
Над Сизранню було чути гул, а гучні звуки надходили з північної частини. У бік міста з району Волги на низькій висоті рухалися дрони, а в небі з'являлися спалахи.
Схожа ситуація склалася й у Саратові та Енгельсі, де місцеві мешканці чули серію гучних "хлопків".
Триває четверта доба рятувальних робіт у Тернополі. Стало відомо, що кількість жертв зросла до 32.
На 3 ранку на місці розбору завалів рятувальники виявили тіло ще однієї жінки, про що повідомив керівник поліції області Сергій Зюбаненко.
Повітряні сили повідомили у соціальних мережах, що над містом помітили безпілотник російської армії.
Одразу очільник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що працює ППО. Місцеві почули вибухи.
У мережі оприлюднили інформацію про гучні звуки в Армянську, Гвардійську та Красноперекопську. У Сімферополі також повідомляють про велику кількість вибухів.
Попередньо, під удар у Криму потрапила підстанція у Красноперекопську.
Повітряні сили повідомляли про ворожі безпілотники, які рухалися з акваторії Чорного моря курсом на південну частину регіону.
Згодом там уточнили, що дрони противника летять у напрямку Ізмаїлу з півночі. Вже о 01:13 у мережі повідомили про роботу протиповітряної оборони.
Росія знову запустила по Україні ударні безпілотники ввечері у п'ятницю, 21 листопада.