Що відбувається на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини цього дня, серед яких і ситуація щодо "мирного плану", повідомляє 24 Канал.
Венс назвав ключові умови, які має передбачати будь-який мирний план для завершення війни в Україні. За його словами, будь-який мирний план між Україною та Росією має: "Кожна критика мирної рамки, над якою працює адміністрація, або є результатом неправильного розуміння рамки, або неправильного трактування деяких критичних реалій на місці", – додав віцепрезидент Штатів. Над Сизранню було чути гул, а гучні звуки надходили з північної частини. У бік міста з району Волги на низькій висоті рухалися дрони, а в небі з'являлися спалахи. Схожа ситуація склалася й у Саратові та Енгельсі, де місцеві мешканці чули серію гучних "хлопків". Триває четверта доба рятувальних робіт у Тернополі. Стало відомо, що кількість жертв зросла до 32. На 3 ранку на місці розбору завалів рятувальники виявили тіло ще однієї жінки, про що повідомив керівник поліції області Сергій Зюбаненко. Повітряні сили повідомили у соціальних мережах, що над містом помітили безпілотник російської армії. Одразу очільник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що працює ППО. Місцеві почули вибухи. У мережі оприлюднили інформацію про гучні звуки в Армянську, Гвардійську та Красноперекопську. У Сімферополі також повідомляють про велику кількість вибухів. Попередньо, під удар у Криму потрапила підстанція у Красноперекопську. Повітряні сили повідомляли про ворожі безпілотники, які рухалися з акваторії Чорного моря курсом на південну частину регіону. Згодом там уточнили, що дрони противника летять у напрямку Ізмаїлу з півночі. Вже о 01:13 у мережі повідомили про роботу протиповітряної оборони. Росія знову запустила по Україні ударні безпілотники ввечері у п'ятницю, 21 листопада.
Віцепрезидент США назвав 3 ключові умови для будь-якого мирного плану щодо України
Втрати ворога на 22 листопада
В Сизрані й Саратова в Росії чули
У Запоріжжі вибухи
У Криму знову гучно
В Ізмаїльському районі Одещини – вибухи
