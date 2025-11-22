Що відбувається на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини цього дня, серед яких і ситуація щодо "мирного плану", повідомляє 24 Канал.

07:18, 22 листопада

Віцепрезидент США назвав 3 ключові умови для будь-якого мирного плану щодо України

Венс назвав ключові умови, які має передбачати будь-який мирний план для завершення війни в Україні.

За його словами, будь-який мирний план між Україною та Росією має:

  • зупинити вбивства, зберігаючи суверенітет України;
  • бути прийнятним як для Росії, так і для України;
  • максимально збільшити шанси на те, що війна не почнеться знову.

"Кожна критика мирної рамки, над якою працює адміністрація, або є результатом неправильного розуміння рамки, або неправильного трактування деяких критичних реалій на місці", – додав віцепрезидент Штатів.

06:55, 22 листопада

Втрати ворога на 22 листопада

  • Особового складу – близько 1 163 440 (+1 170) осіб,
  • танків – 11 361 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 607 (+7);
  • артилерійських систем – 34 559 (+9);
  • РСЗВ – 1 547 (+1);
  • засобів ППО – 1 248 (+1);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222);
  • крилатих ракет – 3 981 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 842 (+74);
  • спеціальної техніки – 4 002 (+0).
06:39, 22 листопада

В Сизрані й Саратова в Росії чули

Над Сизранню було чути гул, а гучні звуки надходили з північної частини. У бік міста з району Волги на низькій висоті рухалися дрони, а в небі з'являлися спалахи.

Схожа ситуація склалася й у Саратові та Енгельсі, де місцеві мешканці чули серію гучних "хлопків".

03:43, 22 листопада

Триває четверта доба рятувальних робіт у Тернополі. Стало відомо, що кількість жертв зросла до 32.

На 3 ранку на місці розбору завалів рятувальники виявили тіло ще однієї жінки, про що повідомив керівник поліції області Сергій Зюбаненко.

02:46, 22 листопада

У Запоріжжі вибухи

Повітряні сили повідомили у соціальних мережах, що над містом помітили безпілотник російської армії.

Одразу очільник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що працює ППО. Місцеві почули вибухи.

02:11, 22 листопада

У Криму знову гучно

У мережі оприлюднили інформацію про гучні звуки в Армянську, Гвардійську та Красноперекопську. У Сімферополі також повідомляють про велику кількість вибухів.

Попередньо, під удар у Криму потрапила підстанція у Красноперекопську.

01:38, 22 листопада

В Ізмаїльському районі Одещини – вибухи

Повітряні сили повідомляли про ворожі безпілотники, які рухалися з акваторії Чорного моря курсом на південну частину регіону.

Згодом там уточнили, що дрони противника летять у напрямку Ізмаїлу з півночі. Вже о 01:13 у мережі повідомили про роботу протиповітряної оборони.

00:05, 22 листопада

Росія знову запустила по Україні ударні безпілотники ввечері у п'ятницю, 21 листопада.