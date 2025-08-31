В Украине продолжаются 1285 сутки полномасштабного вторжения России. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага по всей линии соприкосновения и наносить колоссальные потери оккупационным войскам.

О главных событиях 31 августа, ситуацию на фронте, потери России, последствия российских обстрелов, политические новости и достижения на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.

