О главных событиях 31 августа, ситуацию на фронте, потери России, последствия российских обстрелов, политические новости и достижения на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.

06:52, 31 августа

На Запорожье прогремели взрывы

Утром 31 августа на Запорожье прогремели взрывы. Глава ОГА Иван Федоров сообщил, что они связаны с работой ПВО.

01:57, 31 августа

ЕС может изменить правила принятия решений из-за постоянных вето Венгрии

Венгрия регулярно блокирует ключевые инициативы по Украине, что вызывает дипломатические споры и усложняет переговоры о санкциях против России.

Поэтому ЕС рассматривает возможность изменения правил принятия решений.

Сообщается, что группа из 12 государств изучила возможность перехода к механизму принятия решений квалифицированным большинством вместо действующей системы единогласия.

00:26, 31 августа

В Павлограде прогремели взрывы

В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских дронов в направлении Днепра.

00:04, 31 августа

Дроны атаковали Черноморск

В ночь на 31 августа дроны массированно атаковали Черноморск в Одесской области.

В Черноморске возникли проблемы с электроснабжением. Также пишут, что в городе исчезла вода.

В ДТЭК подтвердили, что в части Белгород-Днестровского района нет света из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.