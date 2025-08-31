О главных событиях 31 августа, ситуацию на фронте, потери России, последствия российских обстрелов, политические новости и достижения на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.
На Запорожье прогремели взрывы
ЕС может изменить правила принятия решений из-за постоянных вето Венгрии
В Павлограде прогремели взрывы
Дроны атаковали Черноморск
Утром 31 августа на Запорожье прогремели взрывы. Глава ОГА Иван Федоров сообщил, что они связаны с работой ПВО.
Венгрия регулярно блокирует ключевые инициативы по Украине, что вызывает дипломатические споры и усложняет переговоры о санкциях против России.
Поэтому ЕС рассматривает возможность изменения правил принятия решений.
Сообщается, что группа из 12 государств изучила возможность перехода к механизму принятия решений квалифицированным большинством вместо действующей системы единогласия.
В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских дронов в направлении Днепра.
В ночь на 31 августа дроны массированно атаковали Черноморск в Одесской области.
В Черноморске возникли проблемы с электроснабжением. Также пишут, что в городе исчезла вода.
В ДТЭК подтвердили, что в части Белгород-Днестровского района нет света из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.